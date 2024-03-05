地方創生學校桃園移地交流　體驗多元文化激盪創意思維

▲天來人才管理顧問Rick創辦人授課。（圖／地方創生學校提供）

記者楊淑媛／桃園報導

《地方創生學校》執行長林峻丞5日表示，該校「CEO專班」第二屆學員，日前到桃園進行三天的移地交流、授課；除原定正規課程之外，邀請桃園在地創生團隊，也是本屆學員之一的由米整合行銷，偕同桃園市新移民女性關懷協會的安排規劃，帶領大家認識這座新住民人口比例高的城市及針對青年、新住民的各項友善政策。

▲CEO學員參與組織管理小活動。（圖／地方創生學校提供）

另外，在分享體驗中，學員們不僅對新住民姐妹為什麼來到台灣、如何在台灣深耕、開啟自我發展等有更多的認識，也享用了正宗的泰式、印式、越式料理以及雲南普洱茶，從異國的飲食中，感受桃園的多元文化、激盪創意思維。

▲嘉威會計師事務所Daniel會計師授課。（圖／地方創生學校提供）

林峻丞說，在CEO專班內，每一位企業領導人、每家創生企業，都是值得相互學習與成長的對象，因此挑選以學員為主的創生據點，安排課程移地交流，讓學員們除了能更認識自己的同學們外，也藉此拓展多樣化的創生企業發展型態與可能性，並為未來創造更多的連結。

▲桃園在地創生團隊「由米整合行銷」Amy執行長。（圖／地方創生學校提供）

第二屆CEO專班共有7家創生企業參與培力，其中創生據點位在桃園的就有兩家，包括輔導陪伴新移民姐妹的「由米整合行銷」、提倡永續農業發展的「綠合農業」，另有在新竹釀製柑橘製品的「阿金姐工作坊」、高雄橋頭推進在地物產的「打GO嚴選」、台南後壁發展文化觀光的「後壁俗女村」、嘉義培育戲劇創作的「阮劇團」，以及澎湖推展海洋食魚教育的「年年有鰆」。

▲雲南新住民姊妹李娟介紹普洱茶。（圖／地方創生學校提供）

成立於2021年的《地方創生學校》，是民間自籌營運，由台灣地方創生基金會董事長陳美伶擔任榮譽校長、好食機農食整合有限公司負責人謝昇佑任教務長、甘樂文創負責人林峻丞任執行長，學校志在培力地方優秀人才與公司組織，透過系統性商業運管課程，引領企業領導人促進事業推展、組織成長茁壯，並且在未來發揮更大的在地影響力。

▲泰國新住民姊妹翠玲示範泰奶拉茶。（圖／地方創生學校提供）

「CEO專班」授課對象為地方創生團隊的創辦人或執行長，而每屆至多遴選8位創生CEO，並以授課教授可一對一精準式指導為課程特色，提供學員在事業發展上，最有衝擊力和影響力的建議回饋，並於課後即可調整落實於企業營運和組織團隊中。

▲CEO專班師生與新住民姐妹席地而坐共享泰式料理。（圖／地方創生學校提供）

《地方創生學校》這次在桃園的三天移地交流、授課，於2月28日至3月1日於桃園新移民女性關懷協會、安東青創基地進行。本次課程為五大主題課程的第二主題和第三主題，分別談及「組織管理建構」以及「年度營運暨財務計畫」。前者邀請到天來人才管理顧問的Rick創辦人擔任講師，從領導人如何辨識並創造組織有效溝通，切入選人與用人的敏感度訓練；後者則邀請到嘉威會計師事務所的Daniel會計師，教導如何看懂財務報表，以及數字背後的意義、對公司的營運影響。