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嘉義縣首家新住民據點　扶緣服務協會邀集新住民年節團聚

相揪回娘家扶緣服務協會邀新住民團圓過年

▲ 扶緣服務協會邀新住民團圓過年。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣扶緣服務協會為嘉義縣首家新住民社區服務據點，多年來在新港鄉深耕，培力志工並整合社區資源，服務社區內身障朋友、老人及新住民家庭。有感於年節期間新住民無法回家團圓，協會舉辦「新春人團圓，扶緣過好年」活動，邀各地新住民朋友在年節期間至協會團聚，就像回娘家一樣。

相揪回娘家扶緣服務協會邀新住民團圓過年

扶緣服務協會在民國97年首次舉辦活動，讓縣內新住民在過年期間相互扶持，感受彼此陪伴的溫暖，活動迄今已舉辦十多年，成為新住民的過年盛事。

嘉義縣社會局長張翠瑤也受邀參與活動，張翠瑤指出，扶緣服務協會積極落實社會福利服務，結合社會局推動身障朋友成長課程、社區老人送餐、志願服務、新住民據點等項目，為新港地區帶來安定的力量，期許有更多民間團體能投入社會福利服務行列。

相揪回娘家扶緣服務協會邀新住民團圓過年

協會理事長江澤祥分享，新住民朋友每年都會回到協會過年，新住民彼此的感情如家人般融洽，協會在活動期間關懷新住民家庭的生活適應情形，傾聽生活需求外，也肯定眾人在台生活所付出的努力。

相揪回娘家扶緣服務協會邀新住民團圓過年

社會局表示，新住民來台後，可能在生活遇到困擾和難題，社會局在嘉義縣設置2處新住民家庭服務中心及10處新住民社區服務據點，平時提供關懷訪視，給予陪伴並建立信任感，也會不定期辦理資源網絡方案，提供新住民個人支持、家庭支持及社會支持，幫助新住民朋友適應在地生活，鼓勵嘉義縣有意在社區提供新住民家庭服務者，可電洽嘉義縣社會局05-3620900#2519。

 
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