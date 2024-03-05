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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質詢監督NCC火藥味濃　羅智強酸陳建仁：你乾脆加入威權國民黨

▲▼陳建仁 立法院總質詢 立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅智強本來要送陳建仁的手牌，後來取消了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（5日）續邀行政院長陳建仁，率領部會首長進行施政總質詢，藍委羅智強質詢以「國會聽證調查權」為開頭，拿出諸如黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁過去的發言，質疑民進黨是否屁股又長到腦袋上，為何2016年提出的國會聽證版本現在又要反對，雙方一來一往越說越大聲，質詢到NCC新聞自由部分，羅一度要求院長韓國瑜讓時間暫停，還酸陳建仁「乾脆你也加入威權的國民黨算了！」

羅智強首先詢問陳建仁，失去聽證跟調查權的立法院就像沒了牙齒的老虎，是否認同這段話？陳建仁回應，個人認為調查過程中，應該彼此尊重，遭羅智強嗆不要支支吾吾，陳建仁才說，「我不認同」，羅智強旋即表示，感謝你打臉了2016年的陳其邁，陳其邁明確支持建立國會聽證制度。

陳建仁回應，時空會改變，這時羅智強又嗆，換了屁股換了腦袋，時空一直在改變，「你是以行政院院長、民進黨官員立場被質詢，卻公然打臉民進黨的面子」，陳建仁又說，這我不同意，羅智強再嗆，白紙黑字你又要查什麼資料？以上都是民進黨、蔡同榮、陳其邁的主張，卻被你三言兩語抹去，但你是正確的啦！因為柯建銘現在被問到都說是毀憲亂政，但到底何來毀憲亂政之說？「我不怪你陳建仁，你是被柯建銘誤導，回去讀讀憲法，我現在公開宣布，我百分之百站在2016年民進黨那邊，提出完全一樣的國會聽證版本，我就是要看民進黨反對自己的法案，是不是屁股又長到腦袋上？」

羅智強續問，NCC採委員會制，要經院長提名立法院同意，七月任期都會屆滿，四月底要提名，請問總統當選人賴清德有無跟你溝通過人選？陳建仁說，沒有，羅智強接著說，換言之，五月後就是新政府，都不用溝通嗎？難道直接提名又丟到立法院投票？陳建仁保證，絕對不會。語畢，羅智強肯定陳建仁的誠實。

▲▼陳建仁 NCC主委陳耀祥 立法院總質詢 立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁、NCC主委陳耀祥於立院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

羅智強又問，現在NCC關掉哪間電視台？沒有看到政府尊重言論自由的樣子，而是新聞自由被箝制，「作為總統或執政者，就算很討厭某家電視台，也該交由市場機制，不該由政府去關台，這句話認同嗎？」羅連問六次，陳建仁才說，自己認同，羅智強又問，所以現在的法律有違反你的信念嗎？陳建仁則說，可以換照，換照制度本來就是法律規定，要依法行事。

但陳建仁說法立刻遭羅智強打斷，嗆陳建仁「你又不支持國民黨時代的報禁，因為法律不正義，那你認同嗎？」陳建仁則說，不要都扯一起，在神聖民主殿堂…立刻被羅智強再轟，「你也加入威權的國民黨算了！」陳建仁回應，當時的法律當然不好啊！羅智強酸，掌聲鼓勵，上述的話是陳水扁說的，他也不樂見你們現在這樣啦！

羅智強又質疑，中天敗訴能不能復台？不可以啦！因為NCC主委陳耀祥會再撤銷一次，拜託陳建仁回歸初心，政府不能關新聞台，就是要修法節制NCC這種傷害新聞自由的濫權。羅智強續問，近年來詐騙橫行，請問詐騙是國恥嗎？你很愛跟馬英九比較，詐騙再比一次？陳建仁回擊，「你最愛比較啦！別把這裡當作秀場，時空背景不同了」，羅智強此時立刻要求韓國瑜把時間暫停，狠酸陳建仁是時空切割次元王！馬英九8年平均兩萬人，蔡英文8年平均三萬多人，「你自我感覺良好能力超越馬英九啦！宇宙無敵切割刀！」

最後，羅智強拿出原本要送上的小禮物，也就是禁止插話手舉牌，但同時他也肯定陳建仁今天沒什麼插話，因此禮物就先不送了。
 

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