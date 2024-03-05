藍推藐視國會罪　綠委指好萊塢看太多：第一個要擔心的就是盧秀燕

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團日前提出國會改革5法，其中包含「藐視國會罪」，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。民進黨立委鍾佳濱今（5日）回應，應該是好萊塢看太多，他們想像的是「藐視法庭罪」，但美國國會的藐視國會罪是針對妨礙國會行使職權，若國民黨是要強化《立法院職權行使法》，第一個要擔心的是台中市長盧秀燕。

對於國民黨立院黨團提出藐視國會罪，鍾佳濱表示，應該是好萊塢看太多，他們想像的是「藐視法庭罪」，美國的法庭權力很大，若法庭上的人違反行使審判就用藐視法庭罪處理，還不必動用到偽證罪，美國國會也有「藐視國會罪」，任何針對國會行使職權者的妨礙都可以被扣上該罪名。不過實務發展都侷限在聽證過程拒絕國會傳喚，不是在國會咆哮、不禮貌就可以被扣上藐視國會罪。

鍾佳濱提到，嚴格來說，國民黨立委想像的藐視國會罪，應該是對應國會聽證調查權，而該權利是歸屬在《立法院職權行使法》中，也包含調閱權、公聽會等職權規定；該法在56條中也寫道「公聽會得邀請政府官員及社會人士到場」，若國民黨指的是要強化《立法院職權行使法》，第一個要擔心的是台中市長盧秀燕，如果立法院決定邀請盧秀燕，不來的話，就剛好是國民黨提的「藐視國會罪」。

鍾佳濱奉勸，國民黨立委應該想清楚，不要法庭戲看太多，就套上「藐視國會」，藐視國會是妨礙國會的職權行使，拒絕配合立法院職權行使才會產生問題，但目前為止並無罰則。

鍾佳濱說，若把藐視國會罪定刑，昨天司法院秘書長到立法院做報告，要是在野黨對報告不滿意，認為他藐視國會，就好玩了，若將司法院秘書長移送，請問交給誰調查、論罪？沒搞清楚前，奉勸提案委員想清楚，你們要的藐視國會罪是什麼？「這樣才不會讓盧市長很緊張，哪天立法院請她來，不來就被判『藐視國會罪』」。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄也補充，藐視法庭，騷擾法庭秩序、傳作證不來等、妨礙法庭公正也要檢察官起訴，制定藐視國會罪後，國會認為藐視，可以自己扮演檢察官？若政務官對政務很嫻熟，政策說明讓國會議員下不了台，可以說官員反質詢？這個界線很模糊。