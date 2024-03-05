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社會 社會焦點 保障人權

高雄商圈赫見「鬼畫符標線」　交通局給答案：全台首創

▲▼交通局號誌 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄三多商圈出現全台首創標線型圓環，引起網友的熱烈討論。（圖／高雄市交通局提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

網友日前在高雄三多商圈一處路口發現，交通標線形狀非常奇特，兩個彎曲的箭頭加上圓點，網友感嘆自己都已經考到了職業大客車駕照，竟還有他從來沒有看過的標線，照片一出立刻引發網友熱議。對此，高市交通局表示，特殊的交通標線是全台首創的標線型圓環，除可規範路口的行車動線，更能減少路口碰撞交織點，創造有序的用路環境。

▼紅圈處的標示，引發網友議論。（圖／高雄市交通局提供）

▲高雄三多商圈出現全台首創標線型圓環，引起網友的熱烈討論。（圖／高雄市交通局提供）

▲▼交通局號誌 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄三多商圈出現全台首創標線型圓環，引起網友的熱烈討論。（圖／高雄市交通局提供）

臉書粉絲團「夏天車庫 Summer Garage 夏祖亮汽車藝術主題商店」近日貼出一張照片（下圖），內容是高雄三多商圈一處圓環附近的道路標線，由兩個彎曲的箭頭加上圓點組合而成，讓粉絲團忍不住感嘆，「台灣的標線劃設已經融入符號學、抽象主義，我懷疑康丁斯基（畫家和美術理論家）有參與高雄標線設計」。

▲▼職業駕駛也沒看過！高雄路面驚見「詭異標線」 一堆人吵翻。（圖／翻攝自夏天車庫 Summer Garage 夏祖亮汽車藝術主題商店）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人認為，「好活潑的箭頭」、「看得懂就可以吧」、「還好吧，又不是很難懂」、「前面有圓環的意思啊」，但也有人說，「感覺交通標線沒有一致的規範，各縣市各自為政，讓人民無所適從」、「長這麼大第一次看到這樣的指標」、「考驗駕駛人員的臨場反應」。

▲▼交通局號誌 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄三多商圈出現全台首創標線型圓環，引起網友的熱烈討論。（圖／高雄市交通局提供）

對於網友的好奇與嫌棄，交通局指出，高雄前鎮區文橫三路與廣西路口為Y字型路口，且緊鄰南天街口，動線複雜，又位於三多百貨商圈，人車交織頻繁。為改善安全，交通局與地方民意溝通獲得共識，首創標線型圓環，除可規範路口的行車動線，更能減少路口碰撞交織點，創造有序的用路環境。

▲▼交通局號誌 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄三多商圈出現全台首創標線型圓環，引起網友的熱烈討論。（圖／高雄市交通局提供）

交通局表示，針對多叉路口設置圓環具降低車流交織衝突的優點。本次圓環的設計上調整路口標線外，行人穿越道線也適度退縮增加庇護，而圓環已在2月27日完工，圓環可減少路口碰撞交織點，將潛在的對向衝突，轉變為車輛匯流，事故風險大幅降低；車輛遵循逆時針方向行駛，動線單純化，車流降速持續前進，免去號誌管制帶來的延誤。

在駕駛方式上，交通局呼籲，駕駛人僅需依標誌及標線行駛：進入圓環前有讓路線，應讓環內車輛優先通行；進入圓環後，遵循方向依序行駛。市府在實施初期也協請警力加強疏導，維護路口行車安全及秩序。

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