獨／「短裙黑絲女」找到了！BMW試車挨撞　網友敲碗身份曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄仁武區澄觀路二段與鹽埕巷口，4日下午14時許發生一起車禍，小貨車煞車不及，撞上BMW iX1電動休旅車，而事發當時影片在網路曝光，一名穿套裝、黑絲的女業務站在車後打電話的畫面引起熱議，還有網友跪求ig，《東森新媒體ETtoday》找到她了。

▲高雄車禍，穿著黑衣短裙黑絲襪的女子意外成為網友話題。（圖／翻攝爆廢1公社）

這名因為車禍而被網友熱烈討論的謝姓正妹，是BMW的售車業務主任，今年25歲，已經有另一半，同樣也是汽車業務，不過賣的是保時捷。記者透過電話詢問她本人，她表示一早就接到朋友通知，所以已經知道自己成為網友討論的話題，不過她現在人不太舒服，所以不方便多說什麼，也沒有特別感謝，至於是否願意提供照片或出面接受採訪？她則是婉拒。

▲高雄仁武發生一起車禍，一輛白色BMW試乘車被撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

謝女爆紅的原因，是有網友在臉書社團《爆廢1公社》分享該段影片，並發文「就讓我們互相留下聯絡方式吧」。從影片中可看到，一輛載滿輪胎的貨車與BMW iX1電動休旅車發生碰撞，雙雙停在路中間，而2名男子與穿著套裝的黑絲OL站在車後，看似在討論車禍事宜。

影片曝光後讓網友歪樓留言：「香車配黑絲！只好撞下去吸引注意」、「不知道絲襪有沒有受傷」、「業務姐姐穿黑絲就是香」、「眼神一直看腿」、「賞心悅目的車禍嗎」。