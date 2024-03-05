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少將強吻馬尾妹「列汰除名單」理由曝光　徐巧芯：調查過程說謊

▲▼國民黨立委徐巧芯受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委徐巧芯受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於曾任副總統賴清德萬里警衛室主任的特勤中心已婚少將謝靜華，日前被拍到酒後當街強吻馬尾女子畫面，本月初遭記兩大過列優先汰除名單。國民黨立委徐巧芯表示，昨天下午，國安局才緊急地報告稱「謝少將被汰除的理由是因為調查過程仍然說謊」，但什麼時候發現被騙的？怎麼發現對方說謊的？國安局仍然沒有正面回答。也就是說，若今天沒有媒體調查出來這個女性的身分，難道這名謝少將就能隻手遮天，用說謊的方式去隱瞞嗎？

徐巧芯指出，謝靜華過去就有幾起素行不良事件，當初晉升少將時，軍中就傳出是因「賴清德獨排眾議」，雖總統府否認，但後續幾起案件卻讓人感覺到他背後一定有靠山，才敢如此為所欲為。包含在2019年私菸案事件中，涉入購買2箱共100條香菸的違規情事，仍列入副總統警衛室主任推薦人選名單中；後來2021年8月又捲入體測舞弊案，協助他造假者已被起訴。

徐巧芯進一步指出，謝靜華日前被拍到酒後當街強吻馬尾女子，當時外界懷疑是否為騷擾，以及該名女性身分是否為公職人員。第一時間她就向國安局詢問，得到的回覆是「不是國安局的人」，而她進一步的請國安局從整個國軍體系裡面去調查，但在2月6日的時候回覆「該名女性是本國籍，任職民間企業，而且沒有業務往來，單純是私人聚會。」

徐巧芯透露，一直到昨天下午，可能知道事實已經要被媒體曝光，國安局才緊急的跑過來報告稱「謝少將被汰除的理由是因為調查過程仍然說謊」，但什麼時候發現被騙的？怎麼發現對方說謊的？國安局仍然沒有正面回答。

徐巧芯質疑，若今天沒有媒體調查出來這個女性的身分，難道這名謝少將就能隻手遮天，用說謊的方式去隱瞞嗎？已經開始被調查之後，就應該對國安局的調查據實以告，而不是一騙再騙，過去體測用騙的，私菸案用騙的，現在軍紀出了問題，又用騙的，實在太誇張。

徐巧芯表示，國安單位調查此事時，竟然一開始輕信被調查者的謊言，給出錯誤的回應，顯然本次調查過程不夠縝密。事件爆發時國安局對表達「震怒」，結果卻高高舉起、輕輕放下，原本據說只有調職沒有懲處；等到即將再度被爆料，兩天前才趕緊說將汰除，但對於相關案情仍然講得不清不楚，值得檢討。

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