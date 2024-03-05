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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

特勤少將強吻的「馬尾妹」是上校　邱國正：若被欺辱當然幫忙處理

▲將官晉升典禮，賴清德警衛室主任謝靜華升少將。（圖／記者林敬旻攝）

▲少將謝靜華。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

已婚的特勤中心少將謝靜華，日前被爆料在大街上醉吻年輕女子，引發各界討論。現又傳出該女子為國防部已婚高階軍官，對此，國防部長邱國正今（5日）受訪時表示，這件事情發生後對她個人跟家庭都是蠻大受傷，國防部有出面調查跟了解，站在照顧官兵立場，若她有被欺辱，當然為她發聲。

根據鏡週刊報導，強吻事件爆發後，國安局除了約談謝靜華，也透過謝聯繫受害者，希望對她進行訪談，釐清謝有無性騷擾、強制猥褻等違法情事。而受害者用假名出具聲明書，信中強調，「老師有做過溝通，沒有提民事、刑事或其他相關訴訟的需求」、「我跟老師沒有職權關係，也沒有受老師職務脅迫」，最後並表明「本人不願接受國家安全局之訪談，願出具此聲明書以示負責」。

對於此事，有媒體追問國防部是否包庇？邱國正受訪時回應，沒有包庇，這件事情發生後對她個人跟家庭都是蠻大受傷，國防部有出面調查跟了解，但沒有透過什麼管道發布，若她有被欺辱，當然為她發聲，目前運作算正常，站在照顧官兵立場，若她覺得哪裡有委屈，當然幫忙處理。

邱國正指出，不光國軍形象，對她個人跟家庭都是傷害，沒有再加油添醋，既然發生問題就妥為處理。至於傳出國安局施壓？邱直言，不知道這件事，但國防部對同仁的照顧是一定要做的。

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