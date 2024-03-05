桃機歲修害日本機場大亂！她滯留2天回不來嘆：回家路好難

▲泰國獅子航空返台航班被連續取消，旅客們的不滿情緒也因此沸騰。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

桃園機場於3日進行為期3天的南跑道歲修工廠，導致機場航班起降嚴重受到影響，滯留日本的吳小姐表示，他們原訂3日返台，但航班連續2日延誤，工作被是被嚴重影響，只能不斷向公司和客戶道歉，原定今（5）日起飛，但也不知道是否能夠順利升空，直呼「回家的路好難」。

據了解，桃園國際機場南跑道3日起開始年度歲修，期間飛機僅能在北跑道起降，最終導致超過300班機延誤，約22%、超過150班機更是誤點1至2小時以上。

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大量旅客塞爆桃機，許多人苦等超過4小時候被取消航班，桃機、交通部昨（4）日上午也坦言影響超乎預期，緊急在當天晚間9時提前完工，恢復雙跑道運作，但歲修影響卻仍在持續中。

人在日本的吳小姐表示，她與丈夫搭乘泰國獅子航空到日本旅遊，原訂3日返國，抵達機場後報到後才發現遲遲無法登機，等待約5小時被取消航班，所幸航空公司提供免費飯店和食宿，整架飛機上百名乘客只能「原機遣返」回飯店，隔日再度到機場等待消息。

▲台灣旅客因桃機歲修而在日本滯留2天，原本的行程也因此大亂。（圖／讀者提供）

吳小姐說，他們和同機乘客按照規定報到託運，機長與乘務員也都準備好隨時登機，但桃園機場卻遲遲沒有發來降落允許，眼看時間一分一秒規定，最終已過了機長的工作時間，因飛安考量而不得不取消航班，全機常客也因此民怨沸騰，苦等12小時後只能再次提著行李回到飯店。

吳小姐提到，眼看航班被不斷拖延，全機乘客也只能不斷向台灣方請假和致歉，而她身為化妝師，4日的客人當然就無法服務，只能跨海連連致歉，5日還不知道是否能夠升空，直呼「回家的路」好難。

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