媽寶男「不結婚還欠257萬」　懷孕女友怒告揭開謊言人設

▲王姓男子的姐姐們看不下去，只好出面處理。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一法院近日公開一起金錢糾紛案件的審理結果。楊小姐的前男友王姓男子向她借錢數次，總額高達58萬元（人民幣，下同，約台幣257萬元），事後她懷孕，男方卻以各種理由推託登記結婚、還錢，氣得她將對方告上法院。

據《澎湃新聞》報導，楊小姐和王姓男子是在網路上認識的，後來就相戀了。楊小姐是研究生，在大企業上班。王姓男子表示，「自己原本在老家張家港事業單位工作，家裡管得緊想出來看看，便來到上海，自己單身，是獨子，媽媽是公務員，爸爸做生意，父母離婚了。」

2018年初，楊小姐發現自己懷孕了，男方毫不猶豫地說必須要生下來。兩人決定登記結婚、擺幾桌酒席宴客。然而，約好領證的時間，楊小姐在辦理櫃台等了一下午，聯絡不上男方，後來他說手機被偷了；酒席當天男方也未出現，說是發生了交通事故被拘留。

▲王姓男子的借據。（圖／翻攝自澎湃新聞）

直到楊小姐生下女兒，「假婆婆」才將真相告知她。王姓男子當初與她認識時，是已婚的身分且還有一名兒子，父母是務農的，非獨子還有兩名姐姐，他在老家與媽媽兩人住一起。

楊小姐氣得要找男方算帳，因為兩人交往期間，對方用各種理由，向她借了總計58萬元。王姓男子雖有寫下借據，但讓楊小姐自己去找他姐姐要錢，之後便一走了之。找不到人的楊小姐只好將他告上法院。

2023年，王姓男子出席法庭，此時，借款的本金加上利息等各種費用，已達約75萬元。起初，他態度誠懇，說可以賣掉位在老家的套房，在三個月內籌款還錢。

然而期限將至，法官見王姓男子仍未還錢，甚至再度搞消失，只好前去他家了解狀況。王姓男子坐在母親身旁不發一語，年邁的母親向法官表示，「他（王姓男子）30幾歲還是個孩子，不懂事，房子不准拍賣，誰來我跟誰拼命。」

王姓男子的姊姊們看不下去，只好出面協商，「我們當初就讓她賣掉套房還錢，搬來跟我們其中一個住，誰知道她氣得說，自己還有兒子，為什麼要跟女兒住。」

報導指出，在法官的協調下，楊小姐答應接受60萬元的還款金額，最後還是王姓男子的姐姐們幫忙還了錢。



