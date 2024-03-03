媽堅持要讓兒睡到自然醒「不上第一節課」！　班群中槓上老師

▲該名媽媽認為，孩子睡飽比上課重要。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一名媽媽近日在小學兒子的師長群組中，直接向老師表明「兒子第一節課不上，要睡到自然醒」，令老師相當錯愕。雙方在後續溝通中發生言語爭執，校方1日表示，已有教育局介入，目前與當事家長溝通好了。

據《極目新聞》報導，近日，一段「家長因上學時間太早，在班級微信群懟老師」的聊天記錄引發熱議，該家長在群組內表示，自家孩子「所有第一節早課不上」。3月1日，上海市金山區教育局工作人員表示，目前他們已經聯繫了家長和學校，正在溝通協調此事。

聊天紀錄顯示，該名學生的媽媽在群組標記老師並寫下，「從今天開始，XX（孩子名字）所有的第一節早課不上。讓他睡到自然醒，他現在的睡眠比早課重要些。孩子小，不適合太早起來。作為大人，太早了我也受不了，不想起來。」

▲雙方在後續溝通上發生言語爭執。（圖／翻攝自微博）

該名媽媽後續甚至表示，「老師，孩子還沒睡醒，今天請假，作業什麼的無所謂，放他抽屜就好……。」

報導指出，後續雙方在群組中發生言語爭執。被標記的老師回覆該媽媽，「（學生名字）媽媽，你這個算什麼操作（什麼意思）？踢球更無所謂了，不用來。妳有什麼想法意見，請私聊，不要在群組裡說，以免打擾到其他家長和老師休息。」

相關對話記錄截圖引起熱議，大陸教育專家熊丙奇表示，「學生具體上學時間的決定屬於公共決策，而非個別家長任性的問題。一位家長認為學生應該延後上學時間，可能引來更多家長的反對。接受義務教育，就需要遵守義務教育的規定。」