批管碧玲喊偵查不公開「出怪招」　前艦長轟：民進黨可厲害了

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

海委會主委管碧玲4日前往立法院為陸船翻覆2漁工死亡一事進行專題報告，前海軍艦長呂禮詩表示，之前有多少人不斷質詢關於雷達航跡圖，管碧玲對這題都不回應也不解釋，「現在民進黨厲害了！把這些資料交給檢調，然後說基於偵查不公開」，痛批「誰說偵查不公開？反正他們就是想出這種怪招，然後又在字面上不斷做解釋，說碰撞還是撞船，到底會怎麼樣影響台灣的主權。」

呂禮詩4日在政論節目《新聞大白話》中被主持人問及，怎麼看專案報告所有主軸都在強調「主權」，但實際在航線上，大陸的船艦活動狀態已經不在我方控制之內了？呂禮詩回應，立委高金素梅在質詢中表現可圈可點，只有她在質詢的時候不找管碧玲，而是直接質詢海巡署署長以及海巡署副艙長，因為管碧玲都在鬼扯，還譴責海巡署報告細節都沒有提供。

呂禮詩質疑，之前有多少人不斷質詢關於雷達航跡圖，管碧玲對這題都不回應也不解釋。他開轟，管碧玲不能在爭取雷達站及機動雷達車雷達操作手每月加領3000元時，就說海巡近岸雷達情資透過連線情傳海軍聯成系統是有連接的，等到出事的時候就一推二五六。結果證明，不但是有對話紀錄，而且雷達站跟海巡艇之間的連雷達的軌跡圖，全部都有。

「現在民進黨厲害了！把這些資料交給檢調，然後說基於偵查不公開。」呂禮詩痛批，誰說偵查不公開？反正他們就是想出這種怪招，講來講去，然後又在字面上不斷做解釋說「碰撞還是撞船，到底會怎麼樣影響台灣的主權。」