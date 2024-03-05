管碧玲、海巡署說法不一　黃國昌嗆「太離譜」：行政部門螺絲鬆了

▲民眾黨團「司法改革2.0第二波法案 妨害司法公正罪、棄保潛逃罪」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

中國大陸快艇非法越界金門海域翻覆案延燒，海巡署長周美伍4日備詢時稱「我們怎可能沒有雷達航跡和影像？這些資料全交給檢調了」等言論，但海委會主委管碧玲5日卻說，這些都是聽錯、誤解。面對海委會、海巡署說法兜不攏，民眾黨團總召黃國昌批評，整個行政部門螺絲都鬆了。

民眾黨團5日上午召開記者會談司法改革，針對海巡署昨稱怎麼可能沒影像，但管碧玲今卻說是誤解，會不會覺得雙方說詞兜不攏？黃國昌先是重申，民眾黨對於我國政府跟海巡署弟兄捍衛主權、保護漁民，立場向來都是支持的，但也不能讓行政部門可以和稀泥、混水摸魚、前後說詞不一致。

黃國昌提及，事情發生到現在多久了，連有沒有畫面這件事情，還可以出現管碧玲跟海巡署說詞不一樣，「我只能說，這實在是太離譜了，真的太離譜了！」讓人很難想像，事發到現在多久了，管碧玲跟海巡署說詞不一樣，這整個行政部門的螺絲都已經鬆了。

黃國昌指出，為什麼行政部門螺絲鬆成這樣，民進黨還敢如此囂張，就是因為民進黨以為在立院裡面，還有綠委可以繼續當打手，把監督力量抹黑、抹紅，用不及格的法學常識恣意發動毫無根據攻擊，才會讓行政部門有恃無恐，也使行政部門發生這麼離譜的狀況。

黃國昌強調，此事更凸顯了為什麼國會要強力監督的必要性，外界希望行政部門把真相釐清、誠實跟台灣社會報告，但到目前為止，「他們（行政部門）的表現看起來是緣木求魚、絲毫沒任何期待可能性。」