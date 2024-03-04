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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸漁船翻覆案海委會愈說愈不清　林濁水喊檢討：對的事幾乎成危機

▲▼內政委員會 管碧玲 周美伍 邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管碧玲（右一）、周美伍（右二）、邱太三（左二）赴內政委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對金門水域中國漁船翻覆案，立法院內政委員會4日邀請海委會主委管碧玲等人進行專案報告，而海委會副主委、海巡署長周美伍也在會中還原事件經過。對此，前立委林濁水表示，現在看來我方執法根本沒問題，但過程中，海委會愈說愈不清不楚，主委還傳有爭議的簡訊也都很糟，「無論如何，對的事，一處理，幾乎成危機」。

立法院內政委員會今天邀請海委會、陸委會、國防部就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。

不過，在會議開始前，擔任召委的高金素梅貼出3張與管碧玲的簡訊截圖，圖片顯示，高金素梅向管碧玲表示接受 「尚祈諒察」的說法，但管碧玲又傳訊息指，「海巡有很多原住民同仁⋯⋯我特別要求注意在升遷上的拔擢」，引發高金質疑，難道是想用海巡原住民同仁的升遷「交換」同意她擅改專報名稱？

對此，管碧玲今天會前受訪證實有傳簡訊給高金素梅一事，她說，自己有失禮的地方，但她不能讓海巡同仁失去立場，因此對外做了說明「尚祈諒察」，高金委員也接受「尚祈諒察」。

至於後續管碧玲又傳了簡訊，談到「有注意原住民同仁升遷上的拔擢」等語，遭高金素梅質疑難道是為了「交換」嗎？管碧玲說，這是邏輯不通，因為已經接受「尚祈諒察」了，何來「交換」呢？呼籲不要誤解，這是非常重要的事情。

不過，針對本次翻船案件，周美伍在答詢時首次還原事件經過說，當天（2月14日）CP1051這艘船已經在海上，當雷達一發現有陸籍快艇要進入禁限制水域，戰情人員立刻通知海上的執勤人員，趕往北邊的地點。他說，當時海巡在登檢前，依規定廣播要求減速、預告將要登檢，而陸快艇為了逃避我方追查，進行右滿舵「高速大轉彎」，2分鐘內速度從0加速到40節，且因平底船舶特性加上配重不良也出現右傾。

周美伍說，「我們怎麼可能沒有雷達的航跡跟影像？」這些資料都已經交給檢調了，並非如陸方所說，違法船舶停在那邊，是我方高速撞擊；何況，該船隻除了左舷6分之1處有一個明顯的撞擊點，其他地方沒有任何一點破洞，連凹的地方都沒有，「如果是他（陸方）講的，我們40節的高速垂直撞到它，它早就碎掉了」。

對於此案的整體發展，林濁水表示，金門海域事件涉及重大國安，但依海巡署長周美伍備詢時說法，「我們怎麼可能沒有雷達的航跡跟影像？」只是海委會是依照檢調指示不可對外透露案情，雷達航跡也都可以看出雙方漁船的航向、航速、位置，但這些都不應該講，而是要交由檢調去說。

「現在看來，我方執法根本沒問題」。林濁水表示，但過程中，藍人（指國民黨）隨國台辦起舞固然可惡，而海委會愈說愈不清不楚，主委還傳有爭議的簡訊也都很糟，「無論如何，對的事，一處理，幾乎成危機。我們的國安團隊一直就有這問題。實在該檢討了」。

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