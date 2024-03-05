吳思瑤稱設調閱小組違憲　黃國昌轟「荒謬到極點」：法學常識不及格

▲民眾黨團「司法改革2.0第二波法案 妨害司法公正罪、棄保潛逃罪」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

金門陸船翻覆案持續延燒，國民黨團、民眾黨團提案要求成立「調閱小組」，民進黨立委吳思瑤4日表示，根據大法官釋字729號解釋，立院不能針對偵查中的案件調閱相關證卷。面對吳思瑤稱成立「調閱小組」違憲，法律背景出身的民眾黨團總召黃國昌5日痛批「荒謬到極點」，法學常識完全不及格。

民眾黨團5日上午召開記者會談司法改革，會後接受媒體訪問。針對吳思瑤稱成立「調閱小組」違憲，黃國昌表示，「我老實說，對於這樣子的論調，我只能說『荒謬到了極點』、『法學常識完全不及格』，昨天提出這種荒謬主張的立委引用大法官釋字729號解釋，但我建議（吳思瑤）把識字729解釋拿起來從頭到尾再重新仔細讀一次，沒有那麼難理解。」

黃國昌提及，大法官釋字729號解釋是指，立法院對於偵查中的案件，不可以跟檢察官調案卷，但不是指任何違法爭議，只要有司法程序進行中，立院就不能成立「調閱小組」，「這是兩件完全不同的命題，沒有那麼難理解。」

黃國昌也回憶，民進黨2013年提案要成立監聽調閱小組，當時連檢察官都要介入調查有無違法監聽、檢察總長黃世銘有無違法洩密，當時也在司法程序進行中，「怎麼那時候民進黨就可以成立監聽調閱小組，這是再一次非常典型的『綠能你不能』示範。」

「民進黨立委眼中毫無基本法治概念，他們對於法律的解釋，是完全配合自己政黨跟個人利益在進行解釋，違反法律最基本原則。」黃國昌強調，不僅是2013年民進黨自己成立監聽調閱小組，後來慶富獵雷艦弊案爆發後，財政委員會也成立調閱小組，當時檢調也在調查慶富獵雷艦弊案，但仍成立調閱小組。

黃國昌說明，真正的界線是立法院成立調閱小組後，不可以去跟檢察官調在偵查中的案子，但不代表不能成立「調閱小組」，且成立後當然可以跟行政機關調資料，包括行政機關對於此爭議案件從頭到尾怎麼處理、開過什麼會議、討論過程為何、結論是什麼，這些都可以跟行政機關調閱，「這是《憲法》的ABC。」

黃國昌批評，民進黨為了要阻礙立法院進行監督，為了要護航行政部門，結果立委自己站出來發聲、自我閹割國會調查權，這真是讓人覺得非常非常遺憾，「這一種惡意扭曲法律，只為了達到護航目的的發言，凸顯自己法學常識的不及格還只是小事，但造成法治觀念的扭曲，這就是大事了，更對於立法院依法行使監督權、釐清事實真相一點幫助都沒有。」