黃捷收「恐嚇信」匯款帳號還是高閔琳　已申請隨扈加強人身安全

▲黃捷說明收到恐嚇信。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委羅智強日前收到炸彈恐嚇訊息，揚言要傷害立法院長韓國瑜。民進黨立委黃捷今（5）日也表示，一早又收到恐嚇信，威脅她與團隊的人身安全，更附上一張子彈照，恐嚇意味濃厚，「我已經報警。這個帳號名字是桃園地檢署檢察長名字俞秀端，匯款帳戶信箱則是高雄市政府觀光局長員高閔琳帳號，顯然是冒名恐嚇」。

黃捷上午在立法院受訪指出，恐嚇信來源據說是連續犯，寄給非常多政治人物，希望事情趕快水落石出，為民喉舌卻收到恐嚇，「這行為對我來說蠻騷擾的，但我還是會抵住壓力，還是做應該做的工作」，立法院發言、政治立場堅持會繼續。

黃捷透露，自己本來有申請隨扈，有請隨扈加強人身安全部分，報案派出所也說會再留意，過去民進黨立委洪申翰也收過，刑事警察局表示這個身份有入案紀錄，身分到底是誰希望趕快查到，這是境外帳號。

另外，國民黨立委羅智強日前也收到恐嚇信，更揚言要炸立法院長韓國瑜、立法院，導致立法院針對拜訪委員人員作管制，有限制記者採訪權疑慮。黃捷認為，這是兩件事情，不希望過度限縮自進出人員自由，恐嚇真相要盡速偵查，源頭是因為公眾人物特別被針對，要遏止犯罪者，不要過度影響其他人權益。

