馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

▲謝靜華隨蔡英文出訪時購買2箱、100條菸，涉嫌逃漏稅，卻未被懲處，引發抨擊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國安局特勤中心少將謝靜華遭踢爆路邊熱吻馬尾妹，現在又爆出案情不單純，馬尾妹其實也是在國防部任職的高階軍官。本刊調查，謝的爭議不斷，3年前，他好不容易晉升少將，軍中卻傳出是因賴清德獨排眾議，傳言指謝妻是台南人，其家族是賴的支持者，且賴又訂出萬里警衛室主任英文要好的門檻，與謝條件相符，當時總統府澄清，特勤人員的派任屬國安局權責，賴並無權力，不可能介入，否認相關傳聞。

除了晉升少將引發爭議，謝靜華在2021年8月又捲入體測舞弊案。當時特勤中心舉辦年度體技能鑑測，受測人員可選擇3,000公尺跑步或五公里健走，謝選擇健走，測驗成績為47分23秒，比合格成績45分鐘多了2分多鐘，但當時負責督導的特勤中心訓練組上校組長盧永榮，竟唆使許姓鑑測官，直接把謝靜華的成績改成44分48秒，順利達標。

特勤中心發現後，將盧永榮等2人函送台北地檢署偵辦，盧到案後原本坦承犯行，但後來翻供，辯稱誤以為將謝靜華的成績多算一圈，才要求同仁修改，檢察官調查後，上個月初依偽造文書罪嫌將盧起訴，許姓鑑測官則獲緩起訴處分。

▲謝靜華曾任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任，爭議頻傳。

謝靜華體測舞弊讓很多特勤人員感到不可思議，因體格健壯的他曾獲國軍運動會鉛球比賽金牌，雖然近年接受體測都選擇5公里健走、800公尺泳池游泳或5分鐘跳繩等替代方案，但都能順利通過，後來竟無法完測，令人不解。

此外，2019年3月，蔡英文總統率團赴帛琉、諾魯及馬紹爾群島進行「海洋民主之旅」，謝靜華隨行，卻涉嫌利用職務之便，以隨團特勤人員的名義，購買2箱、共100條香菸；同年7月，特勤中心人員陪同蔡英文總統「自由民主永續之旅」出訪期間，購買上萬條、市值約600萬元的香菸，結果被踢爆，不僅相關人員遭司法追訴，當時的國安局長彭勝竹也因此下台。

▲蔡英文總統2019年出訪帛琉，同行的謝靜華捲入私菸案。

國安局調查7月的私菸案時，曾規定採購香菸超過百條者，就要調職處分，但隔年謝靜華二度被人檢舉，卻未被調職、懲處，甚至仍被列入副總統賴清德萬里警衛室主任推薦名單、晉升少將，國安局也因此被質疑是雙重標準。

A先生等人認為，謝靜華、尤鐿濂都是高階軍官，2人在營外的行為已經讓軍方蒙羞，國安局、國防部卻任憑他們扯謊，企圖大事化小、小事化無，看在其他奉公守法、循規蹈矩的軍人眼中，除了憤慨，還是憤慨！

▲國安局（圖）上週六突然宣布將謝靜華記2大過，列優先汰除名單。

針對相關爆料，本刊致電國安局查證，國安局有以下兩點聲明：

一、 該女性並非本局人員，本局在掌握其身份後，已完成訪談，唯因涉及個資保護及隱私，不便揭露。

二 、本局完成行政調查後， 已將本案移請本局獎懲委員會處理，經決議對謝員記二大過處分，並列為優先汰除名單，該懲處令業經核定及發布在案。

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