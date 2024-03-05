陸政府工作報告強調反台獨　陸委會：應務實改善兩岸關係

▲陸委會發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「兩會」正在北京舉行，大陸國務院總理李強5日上午發表了政府工作報告，並針對兩岸關係表示，將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。對此，陸委會下午回應，中共應正視「兩岸互不隸屬」的客觀事實，透過不設前提的溝通對話，為兩岸健康有序交流及良性互動創造有利條件。

陸委會表示，中共「兩會」是其例行內部政治議程，今年其官方所提報告以聚焦內部治理，尤其加強應對疫後內外部風險挑戰、提振低迷經濟及強化社會維穩工作為主。

▼大陸國務院總理李強。（圖／路透社）



對於陸方政府工作報告的涉台內容，陸委會強調，「我政府致力維護兩岸和平穩定現狀立場一貫，將持續堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由體制。」

陸委會還說，中共應正視「兩岸互不隸屬」的客觀事實，放棄僵化政治思維，透過不設前提的溝通對話，為兩岸健康有序交流及良性互動創造有利條件。

李強5日上午發表政府工作報告，內容中提到，要堅持貫徹新時黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業；深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福社，同心共創民族復興偉業。