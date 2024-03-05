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豐田北美執行長：寧花錢買積分　不想把資金浪費在電動車上

TOYOTA成阻礙全球環保發展的「元兇」之一！英國智庫：態度太消極（圖／達志影像／美聯社）

▲Toyota重心仍將放在油電混合動力車的發展上。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

豐田汽車北美公司（TMNA）執行長小川哲男（Ted Ogawa）受訪時表示，他認為到美國新車市場到了2030年時，電動車占比將只會達到30％，比美國環保署（EPA）2023年要求的目標還少上約50％。他說，作為汽車業界最大的混合動力車推動者，到時寧願直接購買積分滿足EPA要求，甚至直接繳罰單，也不願把資金浪費在純電動汽車上。

小川哲男接受《Automotive News》訪問時表示，他知道EPA已經在重新考慮到時的監管程度，「然而，我們的出發點是消費者的需求。舉例來說，規定2030年電動車在新車市場占比要超過一半，但我們目前的計畫，是約30％。我們尊重法規，但更重視消費者需求。」

小川哲男指出，在他看來客戶的需求是不同程度的電氣化，並非100％做到電氣化，通常是以帶有燃油發動機的混合動力汽車的形式呈現。

無論法規如何，以當前車市發展速度，到了2030年，電動車的占比將高於50％。根據IEA最新報告指出，電動車銷售在2023年已占所有新車銷量的20％，高於2022年的14％，代表到了2030年，全球新車市場占比預計將超過50％。

當被問到若法規規定50％，但客戶需求仍只有30％，該如何填補中間的空白，小川哲男回應，「實務面來看，我們必須做些關於購買（碳）積分的準備。浪費資金投資純電動車比購買積分還糟糕。」對於豐田澳洲銷售總監漢利（Sean Hanley）表示公司會採取購買積分，小川哲男更直接說，「我可以告訴你，以豐田的角度來看，我們沒有要買積分。我們會直接繳罰單，然後轉嫁出去。」

豐田是全球汽車市占最大的製造商之一，但截至2023年，電動車在該公司的總銷量中占比僅低於1％，對此小川哲男表示，電池技術方面與特斯拉相比可能真的是落後了，但公司正在迎頭追趕，不論是產品或是整個電動車的生態系統，例如家庭充電與能源管理方面，豐田都正在發展當中。

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