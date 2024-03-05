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美國超級星期二將登場　民主、共和兩黨初選Q＆A一次看

▲▼美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲美國民主、共和兩黨的總統提名初選日「超級星期二」將在明天登場。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國民主、共和兩黨的總統提名初選日「超級星期二」將在明天登場，根據媒體報導，爭取再度入主白宮的前總統川普，距離贏得共和黨總統候選人的提名僅一步之遙。

美國15州和美屬薩摩亞（American Samoa）將於當地時間5日舉行民主黨及共和黨的總統提名初選投票。法新社以下整理關於「超級星期二」（Super Tuesday）的4項問答。

超級星期二具有什麼意義？

在美國曠日持久的各州初選旺季中，超級星期二是規模最大的單一投票日。一般而言，隨著黨內初選競爭益發激烈，這場活動對候選人是成敗的關鍵時刻。

川普（Donald Trump）儘管官司纏身，但在共和黨截至目前舉行的州初選都勝出。超級星期二是前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）扳倒川普、代表共和黨參選總統的最後一次真正機會。

另一方面，外界廣泛認為民主黨將再度提名現任總統拜登（Joe Biden）爭取連任，他可能再度與川普對決角逐白宮大位。

▲▼南卡州前州長的海利（Nikki Haley）在家鄉初選輸給川普。（圖／路透）

▲超級星期二是海利扳倒川普、代表共和黨參選總統的最後一次真正機會。（圖／路透）

有哪些州舉行初選？

具投票資格的數以百萬計美國民眾，將在民主、共和兩黨的初選或黨團會議中投票。從美國東北的緬因州到西岸的加州，以及美國遠在太平洋的屬地美屬薩摩亞，都將舉行初選或黨團會議投票。

包括阿拉巴馬、阿拉斯加、阿肯色、科羅拉多、麻薩諸塞州、明尼蘇達、北卡羅來納、奧克拉荷馬、田納西、德克薩斯、猶他、佛蒙特及維吉尼亞等州，也將於明天舉行初選或黨團會議投票。

阿拉斯加州明天只有共和黨舉行初選，民主黨的初選要等到4月舉行。

共和黨今年稍早已在愛荷華州舉行初選；民主黨人士將在明天公布該州郵寄投票的勝選者。

超級星期二的投票預測結果？

由於這15州社會與經濟多樣性各異，超級星期二提供了參選人展現能力的機會─或是缺點─讓他們可以吸引不同背景、來自不同地區的廣大選民。

拜登迄今為止都沒有遇到任何實力堅強的民主黨競爭者；美國現任總統爭取連任一般都是這樣。

同時，川普已輾壓共和黨內的初期挑戰者，只剩下前美國駐聯合國大使海利矢言奮戰到底。

共和黨明天將有874張黨代表票決定歸屬，占全數黨代表票2429票逾1/3。這些黨代表接著將在7月共和黨提名大會中投票，正式選出代表共和黨參選的總統候選人。川普有機會鞏固自己大幅領先的優勢，除非明天的選舉結果出現重大意外。

川普的競選團隊預測，川普將在超級星期二贏得至少773張黨代表票，一舉超過贏得提名所需的1215張黨代表票。

海利矢言奮戰到底

海利昨天在華府共和黨初選中勝出，拿下首場勝利。儘管美媒預料川普贏得共和黨提名幾乎已成定局，這場勝利對堅持不放棄的海利來說仍具意義。

海利在新罕布什爾州和南卡羅來納州的共和黨初選各拿到40%選票，她認為這顯示共和黨對川普的看法依然分歧。她堅稱，她若與拜登競選總統，表現將比川普出色。

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