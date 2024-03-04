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大陸 大陸焦點 特派現場

王滬寧報告未著墨兩岸關係　學者：部署在對台會議已完成

▲▼2024兩會,大陸全國兩會,2024大陸兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸全國政協會議開幕現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國政協會議今（4）日下午3時開幕，政協主席王滬寧發布任內首次工作報告，不過他未提到未來一年的兩岸工作任務，僅在回顧2023時，用44個字概括對台工作。對此，大陸學者向《東森新聞雲ETtoday》表示，王滬寧在2月底的對台工作會議上，已經針對台灣問題做出部署，可以關注明（5）日國家總理李強所提出的政策性表述。

大陸全國政協會議一直是外界觀察涉台議題的重要窗口，不過，王滬寧今日僅在回顧2023政協工作時，在第五點統一戰線報告中，提到「圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展」，短短一句話、44個字。

對此，上海東亞研究所副所長包承柯表示，王滬寧今日的講話，更為聚焦在大陸全國政協的工作本身，上述所指的內容是政協在2023年實際參與的，因此在回顧時會提及。

至於在2024主要任務部署中，為何沒有提到兩岸？包承柯分析道，對台具體方向和主基調不在政協工作範疇內，更多是由涉台部門主導，實際上，王滬寧在2月底召開的對台工作會議上，已經做出清楚闡述。

▲▼中國大陸全國政協會議。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王滬寧在發表講話。（圖／記者蔡儀潔攝）

據早前報導，2024年對台工作會議22日至23日在北京舉行，王滬寧表示，要「堅決打擊」台獨分裂、遏制外部勢力干涉，進一步掌握實現「祖國完全統一」的戰略主動。

值得關注的是，王滬寧並未談及「兩岸一家親」，「反對」台獨也升高爲「堅決打擊」，被認為對台更加強硬。在接下來的大陸全國兩會中，王滬寧是否會列席「台灣省代表團」內部會議並給出意見，受到持續關注。

▲▼2024兩會,大陸全國兩會,2024大陸兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

在今日的大陸全國政協開幕式上，除了兩岸方面，王滬寧還談到港澳議題稱，政協過去一年履行多項職能，包括發揮統一戰線組織功能，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧，「圍繞促進港澳青年更好融入國家發展大局等開展調研，組織深化港澳與內地交流合作專題視察，完善聯繫港澳委員工作機制。」

王滬寧指出，大陸全國政協把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，堅持一致性和多樣性統一，努力尋求最大公約數、畫出最大同心圓。

王滬寧也提到工作的不足之處，主要是圍繞重大問題深入研究論證、深度協商議政系統性不足，協商式監督創新舉措不夠，發揮委員主體作用的活動和載體不夠豐富，制度落實存在薄弱環節等，「這些將在今後工作中認真研究改進。」

關於2024年主要任務部署上，王滬寧指出，政協會堅持中國共產黨的全面領導，加強黨的「創新理論武裝」，聚焦中國式現代化目標任務獻計出力，致力於畫好最大同心圓。

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