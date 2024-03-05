南投信義鄉新建貓頭鷹送子平台　懸空40米供百人環覽土虱灣

▲信義貓頭鷹送子平台4日開工動土，完工後將可於空中無死角欣賞土虱灣壯麗風景。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於信義鄉地利村的「土虱灣」是濁水溪著名的曲流景觀，南投縣政府將在該村斥資4500餘萬新建「貓頭鷹送子景觀平台」，預計114年4月完工，屆時民眾可透過高空懸崖景觀平台欣賞更壯麗的土虱灣，也將是全國視覺最刺激的高空懸崖景觀平台。

動土典禮於4日舉行，首先由達瑪巒文化藝術團表演開場，地利天主教堂神父為開工祈禱及灑聖水祝福，接著由設計公司土木技師陳進森簡報介紹工程，隨後縣長許淑華及縣議員全文才、信義鄉長全志堅、縣府原民局長史強、立委游顥服務處主任陳金龍等來賓共同進行開工「砍藤」儀式，象徵披荊斬棘、繼往開來，祈求工程平安順利。

▲▼設計公司簡報介紹信義貓頭鷹送子平台工程。（圖／南投縣政府提供）

沿著台16線濁水溪向東行約5公里，可見到依附著河道迴轉的大曲流，因河道彎曲、神似土虱而有「土虱灣」之名，兩岸山巒疊翠景色壯觀，是許多遊客到信義鄉旅遊喜愛拍照打卡的景點之一；本次工程將於土虱灣對面山壁建造全長約56公尺的懸臂玻璃觀景平台，懸臂鋼樑凸出懸崖約40公尺、末端設置直徑25公尺的環形平台，可承載遊客300人、屆時將開放100人同時登上平台，可360度俯瞰濁水溪壯闊的曲流景觀，工期預計400日曆天。

▲▼南投縣長許淑華與其他來賓共同進行開工「砍藤」儀式。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，土虱灣早期是布農族貓頭鷹經常出沒之地，在原住民傳統文化中象徵「吉祥鳥」與「送子鷹」，鄰近地區有知名的雙龍村七彩吊橋、七彩湖及日月潭風景區等，創新的觀景平台完工後，不僅能讓遊客欣賞到更多不同的山水之美，也提供更多元的部落生態旅遊選擇。

全志堅指出，地利村觀景平台完工後，可串連日月潭風景區及未來的丹大生態旅遊，相信能讓信義鄉觀光產業邁向新的里程碑鄉公所也會持續推動部落導覽；全文才也說，土虱灣景觀值得全國遊客到此一遊，期盼觀景平台早日完工，吸引更多喜愛旅遊的遊客到地利村，欣賞南投的好山好水。