丹大林道封路4個月2／1開放申請　警積極取締交通違規和噪音車

▲信義警分局積極取締進入丹大山區的改裝、噪音車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉丹大山區（六順山、七彩湖）睽違4個月後於2月1日起開放民眾申請入山，信義警分局自2月2日起連續3日在台16線重要路口規劃專案路檢稽查勤務，逐一盤查過濾入山人車，告發無照駕駛5件、未繫安全帶2件等7件交通違規，查處噪音車輛通報4件，以維護部落安全、居住安寧及山林保安。

信義分局指出，省道台16線進入地利村接台16臨29線，為前往七彩湖、六順山必經要道，為配合台電公司執行丹大聯外道路坍方清除工程安全，112年10月2日起施工管制並暫停核發入山申請許可，至本月初才恢復開放民眾申請入山。

為避免湧進車潮影響部落交通安全，以及改裝、噪音車危害村民居住品質，信義鄉公所於1月31日召開「丹大山區開放入山防措協調會」，決議沿線各村長加強宣導村民及外地親友，應恪遵交通法令及山林保安相關規定，並請信義分局加強編排本次入山車輛稽查勤務：3天共計攔檢車輛52台、民眾56人，現場並發送溫馨宣導單，提醒遊客進入部落及山地管制區應注意事項及相關規定。

分局提醒，農曆春節連續假期期間，民眾進入丹大山區除須申請入山許可、注意環境保育、尊重原鄉文化，駕駛車輛應遵守交通規則，行經部落時務必放慢速度、注意禮讓行人；該分局將持續加強入山車輛交通稽查取締，防制事故發生，維護民眾生活品質。