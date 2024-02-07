　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

丹大林道封路4個月2／1開放申請　警積極取締交通違規和噪音車

▲信義警分局積極取締進入丹大山區的改裝、噪音車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲信義警分局積極取締進入丹大山區的改裝、噪音車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉丹大山區（六順山、七彩湖）睽違4個月後於2月1日起開放民眾申請入山，信義警分局自2月2日起連續3日在台16線重要路口規劃專案路檢稽查勤務，逐一盤查過濾入山人車，告發無照駕駛5件、未繫安全帶2件等7件交通違規，查處噪音車輛通報4件，以維護部落安全、居住安寧及山林保安。

信義分局指出，省道台16線進入地利村接台16臨29線，為前往七彩湖、六順山必經要道，為配合台電公司執行丹大聯外道路坍方清除工程安全，112年10月2日起施工管制並暫停核發入山申請許可，至本月初才恢復開放民眾申請入山。

▲信義警分局積極取締進入丹大山區的改裝、噪音車。（圖／記者高堂堯翻攝）

為避免湧進車潮影響部落交通安全，以及改裝、噪音車危害村民居住品質，信義鄉公所於1月31日召開「丹大山區開放入山防措協調會」，決議沿線各村長加強宣導村民及外地親友，應恪遵交通法令及山林保安相關規定，並請信義分局加強編排本次入山車輛稽查勤務：3天共計攔檢車輛52台、民眾56人，現場並發送溫馨宣導單，提醒遊客進入部落及山地管制區應注意事項及相關規定。

▲信義警分局積極取締進入丹大山區的改裝、噪音車。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局提醒，農曆春節連續假期期間，民眾進入丹大山區除須申請入山許可、注意環境保育、尊重原鄉文化，駕駛車輛應遵守交通規則，行經部落時務必放慢速度、注意禮讓行人；該分局將持續加強入山車輛交通稽查取締，防制事故發生，維護民眾生活品質。

ET快訊
快訊／國3南下又連環車禍！6車追撞…回堵2公里
退伍2年才發現！　「持1證明」可免役
阿嬤硬撐投票倒下離世　賴清德感動：民進黨言行都要對得起人民
快訊／國3南下「9車連環撞」！　回堵3km
民進黨人事異動　落選立委接任副祕
旅行社震驚！　遭突襲氣憤：年夜飯都吃不下
國巨年終開獎！　員工不滿PO文
快訊／赴陸旅遊團即起停招　賴清德：遺憾中國未釋善意
快訊／饗食天堂疑諾羅群聚　檢驗出爐
快訊／香港迪士尼「星戰極速穿梭」故障！12人倒吊空中
快訊／全聯、家樂福全面下架！　台糖豬肉開放退貨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快樂迎新年！「桃喜居」長輩動手動腦作飾品　帶回和家人分享　

去年中秋20分鐘拚20萬！許淑華、張麗善年前再直播行銷農特產

虎尾科技大學與Garmin合作啟動　教育學程每月薪資逾30K

屏東婦遺失手機　兒子剛好來電詢問…枋寮警：幫你撿到了

屏東市5大醫院通過衛福部評鑑　市長周佳琪：繼續提供優質服務

雲林擴大斗六、虎尾公共自行車租賃網　引進450智慧自行車

年節送暖！關懷桃園老福機構住民　社會局長致贈春節福袋

台南市消防之友會第六辦事處　龍年前夕春節慰問打火兄弟

屏東警春節守護民眾真給力　警友發紅包同仁「龍」歡喜

丹大林道封路4個月2／1開放申請　警積極取締交通違規和噪音車

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

快樂迎新年！「桃喜居」長輩動手動腦作飾品　帶回和家人分享　

去年中秋20分鐘拚20萬！許淑華、張麗善年前再直播行銷農特產

虎尾科技大學與Garmin合作啟動　教育學程每月薪資逾30K

屏東婦遺失手機　兒子剛好來電詢問…枋寮警：幫你撿到了

屏東市5大醫院通過衛福部評鑑　市長周佳琪：繼續提供優質服務

雲林擴大斗六、虎尾公共自行車租賃網　引進450智慧自行車

年節送暖！關懷桃園老福機構住民　社會局長致贈春節福袋

台南市消防之友會第六辦事處　龍年前夕春節慰問打火兄弟

屏東警春節守護民眾真給力　警友發紅包同仁「龍」歡喜

丹大林道封路4個月2／1開放申請　警積極取締交通違規和噪音車

美國全力圍堵下　傳中芯準備生產華為高階5奈米晶片

幫銀行護送5千萬新鈔至分行　桃警荷槍實彈全程戒備順利送達

「小心道路結冰」毛球狗狗親曬翻車示範圖　主人笑：牠喜歡躺著玩

《非殺人》N次反轉！隋棠鬼魂現身網讚好辣　劉冠廷表現「輝煌演技」

快訊／國3龍井連環事故！5轎車、1貨車追撞…回堵2K

馬爾濟斯一心思念她　姊姊計畫買房接到身邊卻來不及了

桃園買房自住或新北買房投資？網看預算不挺：乖乖當桃園人

經濟部再擴大輸俄管制範圍　3／8起禁止77項工具機對俄出口

快樂迎新年！「桃喜居」長輩動手動腦作飾品　帶回和家人分享　

去年中秋20分鐘拚20萬！許淑華、張麗善年前再直播行銷農特產

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

陳致中假釋通過出獄了！

春節不打烊　桃園兩大漁港魚貨足景點美

春節南警整理交通狀況報乎你知

黃偉哲率隊慰勉警察、協勤民力、憲兵

桃榮分享軟質美食　長輩共享年節美味

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁

2024桃園燈會搭接駁車　送限量小提燈、抽黃金

新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

觀音亭街興尊宮一甲子來沒送神問事至年底

除夕到初四台中路邊停車不收費

桃園馬村設計實驗室　即起迄3/3日成果展

更多熱門

相關新聞

雲林警加強取締酒駕及危駕　機車騎士酒測值1.18

雲林警加強取締酒駕及危駕　機車騎士酒測值1.18

雲林縣警察局持續加強農曆春節前夕防制酒駕及危駕專案勤務，於昨（3）日同步執行全國取締酒駕及危駕專案勤務，共取締3件酒駕，將3人依法移送法辦，期有效防制酒駕及危險駕車發生，確保民眾生命與財產安全。

北市濱江街飆車族深夜蛇行競速！落單騎士遭攔查

北市濱江街飆車族深夜蛇行競速！落單騎士遭攔查

環警監聯合稽查全力取締改裝噪音車輛

環警監聯合稽查全力取締改裝噪音車輛

飛日本「預先審查」通關省2小時！2月新制明上路　高中職學費全免

飛日本「預先審查」通關省2小時！2月新制明上路　高中職學費全免

遏止寒假危險駕車　警加強取締競速危駕

遏止寒假危險駕車　警加強取締競速危駕

關鍵字：

信義鄉丹大林道改裝車噪音車取締

讀者迴響

熱門新聞

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

薇姿撤台官方證實了！

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面