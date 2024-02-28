信義鄉第73屆全鄉運動會開幕　6天賽期項目多元還有腕力賽

▲信義全鄉運動會27日開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為期6天的信義鄉第73屆「全鄉運動會及傳統技能競賽暨歲時祭儀活動」，訂於2月17、24日，及2月27日至3月1日，在人和村、明德村、地利村等地舉行，連日吸引上百位鄉親齊聚一堂，為喜愛的選手加油打氣，捕捉比賽精采畫面。

信義鄉公所於27日上午在人和運動場辦理開幕式，由2023年第10屆世界糸東流空手道錦標賽U21-55公斤個人對打金牌得主田欣兒，及青少年女子組健力國手谷冬樂擔任火炬手，各村選手則以各種原民打扮活潑進場，為活動揭開序幕；鄉長全志堅也頒發培育優秀體育人才獎勵金給2位優秀選手，期許她們在各自專精項目上繼續努力，為南投、為台灣爭光，縣長許淑華、立委游顥，縣議員全文才、石慶龍都出席為選手加油打氣。

鄉公所表示，本屆鄉運包含2月17日的羽球賽，及2月24日慢速壘球、桌球賽、撞球賽，接著是2月27日的開幕式及歲時祭儀與傳統技能競賽，2月28日至29日為排球、籃球及槌球競賽，3月1日則進行田徑賽事，賽事長達6天；而去年試辦的腕力賽大受好評，今年也延續辦理，另外桌球競賽增添個人成績，並納入總成績計算，運動場周邊也設有美食攤販區、手工藝品區等。

許淑華表示，縣府去年起提高運動員訓練費用及鼓勵獎金，讓選手可以勇敢追夢、朝運動員生涯邁進，信義鄉自小推動體育風氣的成效也已在國際體壇逐漸展現，包括去年亞運及今年奧運，都能見到信義鄉優秀選手參賽，縣府將持續鼓勵13鄉鎮，未來讓孩子在體壇上都能發光發熱；另期許孩子除了在運動會中加油，也透過歲時祭儀更了解原鄉特性，持續傳承原民文化。

全志堅指出，信義鄉有得天獨厚的環境及許多優秀的人才，透過學校的栽培及許多機構、協會、團體的認養與支持，在國際賽事拿到許多獎盃，感謝許淑華提高比賽獎勵金，也感謝兩位議員在議會協助爭取建設及觀光資源；游顥說，全鄉運動會及歲時祭儀活動是信義鄉的年度重頭戲，許多選手在各個項目都充份展現信義鄉特色及原鄉文化，在此肯定許淑華對教育、體育的政策推展，讓選手的福利及照顧更勝以往。