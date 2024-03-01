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南消麻豆分隊消防真用心　安裝消防帽爆閃燈提升火場辨識度

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊中隊長廖鼎鈞、隊員邱保源及隊員柯又豪，首度發表『消防帽爆閃燈』，可協助指揮官於火場或夜間時快速辨識救災人員位置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊中隊長廖鼎鈞、隊員邱保源及隊員柯又豪，首度發表『消防帽爆閃燈』，可協助指揮官於火場或夜間時快速辨識救災人員位置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊麻豆分隊中隊長廖鼎鈞、隊員邱保源及隊員柯又豪，經多次討論及研究如何提高消防員火場辨識度，首度發表『消防帽爆閃燈』將輕巧好操作的爆閃燈安裝於消防帽後方，可協助指揮官於火場或夜間時快速辨識救災人員位置，確認人員安全管制，目前麻豆分隊全體警消已全數安裝消防帽爆閃燈。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊中隊長廖鼎鈞、隊員邱保源及隊員柯又豪，首度發表『消防帽爆閃燈』，可協助指揮官於火場或夜間時快速辨識救災人員位置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防人員深入火場救災本身需要攜帶救命器、手電筒、熱顯像儀、無線電…等多項個人救災裝備，今新增一項消防帽爆閃燈，能使火場救災人員快速辨識同仁所在位置；另消防員夜間出勤車禍救助時經常身處於車輛來往的道路上，安裝消防帽爆閃燈，後方車輛駕駛者可看見遠方有光源閃爍藉此提醒道路用人減速慢行。麻豆中隊長廖鼎鈞表示經幾次實際火警出勤及夜間救災測試後，帶隊官可清楚目視同仁所在位置以方便掌握同仁行蹤確保安全，提高消防員救災辨識度。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊中隊長廖鼎鈞、隊員邱保源及隊員柯又豪，首度發表『消防帽爆閃燈』，可協助指揮官於火場或夜間時快速辨識救災人員位置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，將持續秉持黃偉哲市長的施政理念<建立一支高效率的救災團隊以保護市民之生命財產安全>，並肯定麻豆分隊的創新作為，小小顆的消防帽爆閃燈未來可讓指揮官辨識同仁所在位置，提升同仁整體救災安全。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊中隊長廖鼎鈞、隊員邱保源及隊員柯又豪，首度發表『消防帽爆閃燈』，可協助指揮官於火場或夜間時快速辨識救災人員位置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊王騰毅大隊長表示：消防人員深入火場執行救災任務，火場具有相當危險性，今安裝消防帽爆閃燈，提升指揮官或入室救災同仁辨識效果且爆閃燈所花費材料費每顆約新台幣200元，花少少的費用可大大提升同仁安全，真的很值得。

消防之友會第二大隊辦事處胡正德處長表示，未來期望更多消防人員投入研究及創新行列，研發更多有關消防救災、救護及宣導利器，並肯定分隊同仁有研發創新的精神，未來將頒發獎勵金，消友會全力作為消防兄弟最大後盾。

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