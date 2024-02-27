男子施工倒地失去生命跡象 　南消團隊接力搶救成功救回

▲台南市一名室內裝修師傅，在東區某民宅施工時突然倒下昏迷，當場失去呼吸心跳，屋主與同事、消防救護人員、醫院合力搶救，成功搶命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一名室內裝修師傅，在東區某民宅施工時突然倒下昏迷，當場失去呼吸心跳，屋主與同事發現後立即撥打119，並依照消防局勤務中心線上指導進行心肺復甦術，再由救護人員到接力搶送醫，成功回一命。

消防局指出，救護人員場後立即接手評估，發現該昏迷男子無呼吸脈搏，立即建立進階呼吸道、CPR與AED監測等急救處置，因患者位於5樓且無電梯，在消防人員與民眾合力之下將患者搬到1樓，隨即通知永康奇美醫院目前狀況準備接手急救，到院後交由急診醫護人員迅速處置而恢復生命徵象，成功搶命。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源，期勉所有警消人員，都能把握消防局所辦理各項專業訓練，努力認真學習、發揮所長，每年持續強化精進，並透過向民眾推廣CPR等急救宣導，讓生命之鍊能更早啟動與完善，進而減少破碎家庭的產生。

消防局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，充實救護裝備並提升同仁各項緊急救護技術，於現今消防局勤務量最繁重的救護工作上，能帶給台南市民最高標準的救護品質，很高興消防人員能善用所學，以期讓更多需要緊急救援的人得到幫助，建構安全大台南。