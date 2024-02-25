神明守護防火同行　南消新化消防請七寶助陣宣導

▲台南市消防局四大隊新化消防分隊，出動警、義消兄弟以及婦宣姊妹，為確保「十八嬈」遶境活動期間民眾安全，對爆竹煙火防火宣導活動，以防範未然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新化區進行傳統元宵大目降「十八嬈」活動，新化消防分隊抓緊時機出動警、義消兄弟以及婦宣姊妹，為確保遶境活動期間的節慶歡樂與民眾安全，特別展開針對爆竹煙火的防火宣導活動，以防範未然。

台南新化區舊名大目降，相傳在古代，是地理師（風水星相家）口中的「八卦蜘蛛穴」，這個八卦穴中軸是在原農會前十字路口處，從這裡向八個方向輻射出八條路線，是地理師所公認的「八卦好穴」好地方。除了「八卦」之說外，又有「七星墜地」之說，兩相結合，使大目降成為風調雨順、人傑地靈的好地方。

「七星」是指鎮內街面有七座寺廟，由於七星和八卦相結合，對地方而言是福氣，唯亦有一害，那就是有「蜘蛛精」會作怪。於是早年從元宵起，大家手持火把，請出神明，鑼鼓喧天，遊遍大街，把蜘蛛網清除乾淨，蜘蛛精也不見了，這才恢復往日的平靜日子。由於有這樣的傳說，而演變成大目降人要作「十八嬈」活動，相沿成習。

新化消防分隊抓緊時機出動警、義消兄弟以及婦宣姊妹，為確保遶境活動期間的節慶歡樂與民眾安全，特別展開針對爆竹煙火的防火宣導活動，以防範未然。並出動「消防七寶(救生圈、緊急避難包、瓦斯桶、住警器、滅火器、燃氣熱水器、AED)」加強針對住警器、滅火器、燃氣熱水器、液化石油氣、防震、防溺、CPR、禮讓救護車、清明掃墓用火等議題進行宣導。大批紅衣消防人員一現身，成功引起注意，讓群眾們趁機接受防火防災宣導，並確保慶典活動安全進行。

第四大隊大隊長長蔡國保表示，請參與的民眾及陣頭一起努力，小心火燭注意安全，鼓勵以使用爆竹音效替代施放爆竹煙火的方式歡慶遶境活動，以減少致災風險，同時也希望大目降十八嬈活動百納祈福順利圓滿，讓在地的居民與遊客都能留下美好回憶，讓新化熱鬧的傳統慶典平安流傳。

消防局局長李明峯亦表示，台南為眾神之都，立案寺廟數量為全國第一，為改善頻繁的廟會祭典活動對市民生活帶來的影響，市府自2013年起推動宗教優質化政策，自推動以來卓有成效。並呼籲民眾勿心存僥倖囤放大量爆竹煙火以免造成自身及公共安全危害，此外如有發現可疑人車疑似有違法囤積爆竹舉動，請速通知119派員取締，以維護公共安全。