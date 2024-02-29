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年代旅遊林大鈞喊沒神隱！品保痛批「演很大」戳穿他2意圖

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

▲台灣旅行團大年初三被丟包越南富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

記者彭懷玉／台北報導

年代旅遊春節出包案持續延燒，董事長林大鈞昨（28日）跳出來澄清已交750萬元給星宇航空處理包機，並委託鴻毅旅行社代為處理後續，撇開神隱之說。對此，品保協會今（29日）開記者會直批他「演很大」，理事長張永成說，旅客改由鴻毅負責，但旅客必須再繳交扣除機票的差額，「這跟第一批丟包有何不一樣？」

品保協會理事長張永成直批，「林大鈞演很大，要來揭開他的假面具」，張永成說，誠如年代旅遊目前尚未出團旅遊的做法，再加上鴻毅旅行社的說法，這是「罔顧旅遊消費者」，這做法圖利鴻毅旅行社，並把責任推給品保協會。

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張永成認為，年代旅遊和星宇航空包機有300多個位子，剩下260個位子已經分別收取全額或部分訂金，現在說委給鴻毅旅行社處理後續出團事宜，鴻毅卻「第一時間在同業群組轉賣」，被品保發現業者並未先通知旅客，所以警告他需先通知旅客，後來鴻毅才通知旅客。

接下來，鴻毅說明，必須再繳交差額才能出團，「請問這跟第一批200多個富國島被丟包的旅客有何不一樣？」只是這次丟包在台灣，旅客既然已繳全額，鴻毅若要接受，就必須概括承受，帶旅客出團，怎能再繳交扣掉機票的差額。

張永成分析，林大鈞有二意圖，第一是北檢已經展開詐欺分案調查，表示他有好好處理，再來，他是演給同業看，表示他沒詐欺，還要繼續營運，呼籲年代在觀光署規定時間內繳足保證金。品保主張，鴻毅對於年代出團不可再繳交任何費用，品保會積極保障全台旅遊消費者，同時也保障品保4000家旅行社組成的協會。

▲品保協會主任委員劉奕樑,品保協會理事長張永成。（圖／記者彭懷玉攝）

▲品保協會主任委員劉奕樑、品保協會理事長張永成。（圖／記者彭懷玉攝）

品保協會主任委員劉奕樑補充，截至目前，共接受到年代旅遊（美加國際旅行社）120件、共770旅客投訴，會以消費者權益為最大依歸，至於鴻毅是否要說明，品保表示無建議。

品保協會也認為，年代旅遊（美加國際旅行社）三月份向星宇航空承包四梯次共320個富國島五天包機機位（出發時間3/2、3/6、3/10、3/14），因此案目前北檢已分詐欺案調查，呼籲檢方凍結星宇航空已退還年代旅遊的溢付款（約新台幣貳佰多萬元），以保障已繳費之旅客權益。

品保協會提醒，若旅客需申請履約保證保險理賠時，需檢附年代旅遊（美加國際旅行社）之代收轉付收據及相關付款憑證，其他業者提供之憑證無法受理。

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