接年代富國島爛攤遭疑圖利　鴻毅喊冤「幫善後」：150人願付款成行

▲世界最大海上劇場「海洋之吻」在富國島登場。（示意圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

年代旅遊春節丟包案延燒，今（29日）品保協會召開記者會痛批年代負責人林大鈞「演很大」，且有圖利鴻毅旅行社之虞。對此，鴻毅旅行社董事長蔡家煌澄清，年代授權鴻毅代開票，不然星宇航空的機位百分之百會沒收，且旅客和鴻毅是重簽契約，扣掉機票款15,000元，旅客約付23,000-26,000元即可成行，喊冤「我是幫忙善後！」



▲越南富國島春節丟包事件延燒至今。（圖／網友提供）

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年代旅遊緊接而來3月份有四團、約300多位旅客前往越南富國島，不過因年代旅遊遭觀光署勒令停業，負責人林大鈞將旅客轉交給有40年經營越南的鴻毅旅行社處理後續，讓已報名的旅客得以成行，不過，今（29日）品保協會跳出來駁斥，若鴻毅要全盤接收年代旅遊爛攤子，報名的旅客應不得收取任何費用，直指這根本圖利鴻毅、甩鍋給品保協會。

蔡家煌今表示，旅客和鴻毅是簽定新的合約，若僅付訂金，鴻毅協助開代收轉付收據，旅客支付地接旅行社團體行程費用也很合理。蔡家煌向《東森新媒體ETtoday》透露，年代的團費約落在38,000至41,000元，扣掉星宇航空機票費用15,000元，旅客約補23,000-26,000元，即可圓一趟富國島夢。若已付全額，當然就找品保申訴會更合適。

▲鴻毅旅行社董事長蔡家煌。（圖／蔡家煌提供）



蔡家煌指出，目前願意補差額繼續成行的消費者不到150位，目前年代旅遊的團3/6、10沒有位了，3/14還有機會報名，若旅客還願意成行，最晚3/4中午12點以前要聯絡鴻毅；蔡家煌透露，會提升年代旅遊團的品質，舉例來說，原本一團20人分別入住三家不同飯店，鴻毅會再多給三部車，節省旅客的接送時間。

蔡家煌重申，此舉是為了讓旅客減少損失，讓已經請好假的旅客有個開心的圓夢之旅。蔡家煌透露，今天下午2:30觀光署與品保協會才要來公司了解事情來龍去脈，他說，目前針對鴻毅的處理，觀光署表示認同，會依據情形打一份備忘錄。