最後通牒！年代旅遊明未付135萬保證金　觀光署3／5撤照

▲年代旅遊明天未繳足保證金，3月5日將被觀光署撤照。左為觀光署長周永暉、右為品保理事長張永成。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊春節在越南富國島丟包292名台灣旅客，遭觀光署勒令停業3個月、開罰81萬，品保協會也同步將年代旅遊「出會」，根據規定，年代旅遊必須在明天3月4日最後期限繳足135萬保證金，否則觀光署3月5日將對年代旅遊撤照，且負責人林大鈞5年內不能再經營旅行社。

年代旅遊(美加國際旅行社)春節爆發丟包292名旅客爭議，觀光署行政調查後，2月16日祭出重罰，勒令年代旅遊停業3個月，品保協會當天也將美加國際旅行社踢出品保協會，根據規定，因年代旅遊已非品保會員，依規定甲種旅行社保證金需繳足150萬元，因品保會員僅需繳15萬，年代旅遊被踢出品保會員後，觀光署也限期15天內要繳足保證金，補繳剩餘135萬元。

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觀光署表示，根據規定，年代旅遊補繳135萬保證金最後期限為3月4日，截至目前為止，年代旅遊仍未繳交135萬，明天3月4日下班前，年代旅遊仍未繳足保證金，觀光署3月5日將對年代旅遊撤銷旅行業執照，且負責人林大鈞5年內不能再經營旅行社。

由於林大鈞曾發聲明指美加旅行社(年代旅遊)因財務困難，無法對旅客負起賠償責任及出團責任，且迄今也未出面處理任何未出團旅客和賠償問題，觀光署人員私下研判，年代旅遊明天補足保證金可能性低。

▲年代旅遊負責人林大鈞。（資料圖／記者呂佳賢攝）

根據品保協會日前統計，接獲年代旅遊投訴案達120件，已有770旅客出面申訴，由於年代旅遊未出團已收團費約1300萬元，春節遭丟包292名旅客有些被迫額外付款約200萬元，還有旅客自付費用回台，推估賠償旅客金額可能高達2000萬元。

因年代旅遊投保的履約保險僅為1000萬元，年代旅遊被撤照後，將可啟動履約保險機制理賠，其餘不夠的部分，將由品保協會補足，確保旅客權益。