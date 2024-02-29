年代旅遊若未補足150萬保證金　觀光署將於3／5撤照

▲年代旅遊遭停業後續理賠，觀光署曾開記者會說明。（圖／記者蔡玟君攝）



文／中央社

年代旅遊春節期間在越南富國島丟包旅客，觀光署於16日勒令停業3個月，並要求補足新台幣150萬元旅行業保證金，最後期限是3月4日，若未依規定辦理，觀光署將於3月5日撤照。

年代旅遊（美加國際旅行社）因與地接社有財務糾紛，春節在富國島丟包292名旅客，觀光署調查發現年代旅遊對外積欠債務逾新台幣千萬元，為防事態擴大，16日起勒令停業3個月，中華民國旅行業品質保障協會當天也公告取消年代旅遊會員資格。

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依「旅行業管規則」規定，年代旅遊已遭品保取消資格，依規定必須向觀光署補足甲種旅行社150萬元保證金，否則將被撤銷旅行業執照。

因「旅行業管規則」也訂定，近2年未受停業處分，且保證金未被強制執行，並取得經中央主管機關認可足以保障旅客權益的旅遊業者，旅行業可領回10分之9的保證金，所以年代旅遊應補繳回去的金額是135萬元。

觀光署旅行業組組長湯文琦今天告訴中央社記者，觀光署已行文年代旅遊，要求補足旅行業保證金，最後期限是3月4日，如果3月4日下班前，年代旅遊仍未依規定補足金額，觀光署將於3月5日撤銷年代旅遊旅行業執照。

針對年代旅遊與旅客間的消費爭議，品保協會統計，至今已收到上百件年代旅遊旅客申訴案，因年代旅遊投保的履約保險為1000萬元，一旦被撤照後，就會啟動年代旅遊無法履約的保險機制，賠償金額不夠部分，由品保協會補足。