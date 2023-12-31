2023中國十大政經社會事件（上）：李克強突發心臟病過世！秦剛去向成謎

▲李克強10月27日0時10分逝世 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

2023年即將收官，回顧中國政經社會事件，今年可謂多事之秋，以第十四屆全國人大會議召開，習近平當選中國國家主席，開啟第三個5年任期為起點，影響多項事件發生、政策推動，還包括李克強逝世、秦剛李尚福消失等，亦反映中國政壇人事大震盪，《ETtoday新聞雲》盤點第一到第五個中國2023十大政經社會事件，帶你回顧充滿戲劇性的2023。

1、李克強裸退滿半年就猝逝 「最低調總理」悼念者卻絡繹不絕

中國大陸前國務院總理李克強於10月27日0時10分在上海「突發心臟病」逝世，享年68歲。當天他的遺體由專機從上海護送至北京，11月2日在北京火化，天安門廣場上下半旗致哀。他的突然離世，引發中國民間緬懷浪潮，從他工作過的河南，到家鄉安徽，民眾自發獻花累積成山丘。

他被廣泛認為是前領導人胡錦濤的得意門生，歷任共青團中央書記處書記、河南省省長、中共遼寧省委書記等職務。作為從中國精英院校北京大學畢業的經濟學者，他最初被委以中國經濟重任，其減少財政刺激、推行結構改革和去槓桿化的經濟政策被稱為「克強經濟學」。細數10年總理之路，外界對李克強評價大多是他經濟專業、親民誠懇，但比起前總理「鐵血宰相」朱鎔基、「溫情感性」溫家寶，李克強的大國總理形象顯得低調樸實。今（2023）年 3 月中國兩會期間，李克強發表任內最後一次《政府工作報告》，「告別演說」只用了1小時，可當時現場響起長時間的掌聲，直到他回到座位就坐後才停下。

▲大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

2、從地產巨頭到瀕臨崩潰！ 碧桂園深陷債務危機

碧桂園創立於1992年，至今已經有30年的歷史，是中國大陸最大的民營房地產開發商。而在前兩年，恆大集團等中國房企暴雷時，碧桂園的財務表現相對穩健，因此是中國當局認證的模範建商。碧桂園今年上半年還是中國房企中銷售面積第一，但就在下半年，碧桂園的危機全面爆發。

碧桂園先是在7月底發出預告，指出由於房地產銷售下滑，導致毛利率下降與物業項目減值增加，上半年淨利潤將出現虧損，緊接著在8月上旬公布450至550億人民幣的虧損，從去年同期的19.1億人民幣獲利轉虧，虧損規模高達1/4個股本。與此同時，碧桂園也未能如期支付兩筆債券共2,250萬美元的利息，出現債務違約問題。碧桂園承認自己正面臨階段性的流動性壓力。

▲中國大陸外交部長秦剛。（圖／路透社）

3、淪史上最短命外長！ 秦剛「被消失」謎團未解

中國大陸前外交部長秦剛自6月25日最後一次出席公開場合後，就消失在鏡頭前，官方最初表示他遇到了健康問題，但此後一直拒絕回答任何細節。直至7月25日陸官媒《新華社》發布，國家主席習近平已簽署主席令，免去秦剛兼任的外交部部長職務，並任命前外長王毅回鍋擔任外交部部長。

秦剛一向被視為是習近平的愛將，也在去年12月被習近平「欽點」從駐美大使升任為外交部長，但他僅做了207天就被免職，成為中共史上任期最短的外交部長。10月24日晚間，先前已被免去外交部長的秦剛，再被拔除大陸國務委員的職位，政治生涯徹底告終。外媒曝光，秦剛「因為婚外情而接受調查」，中方調查事件有否損害中國國家安全，但中國官方目前仍未透露他的去向。

▲拜習會。（圖／路透社）

4、中美破冰？ 拜習會隔1年再登場

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平眾所矚目的「拜習會」，在11月15日落幕，這是兩位領導人1年多來的首次面對面會晤，被視為處理美中兩國緊張雙邊關係的關鍵一步。中共官方定義這場會面是「運籌大國關係的大手筆」。拜習會後1個月，美中參謀首長也終於進行暌違已久的通話，雙方恢復軍事溝通。

拜習峰會達成了多項具體成果，兩位領導人承諾通過成立聯合工作小組來打擊致命的芬太尼貿易，以加強執法協調。此外，他們同意恢復軍事間通信渠道，以減少誤判風險，這被視為在台灣海峽緊張局勢加劇之際的緩和積極信號。在跨國安全方面，拜登和習近平承諾保持高層對話，以減輕氣候變化的影響。他們還同意啟動有關人工智慧治理的新對話，反映了雙方在促進負責任的AI發展上的共同利益。或許這次會議的核心是承認美國和中國都應負責任地管理雙邊關係，保持開放溝通和在分歧上的建設性對話，防止衝突升級。





▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施。（圖／CFP）

5、中共新版《反間諜法》正式生效 或惡化中國生活與經商環境

中國反間諜法修正案7月1日實施，擴大間諜行為定義，包括「針對國家機關、涉密單位或者關鍵資訊基礎設施等的網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動」、「竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密、情報以及其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」等皆被匡列為間諜行為。

由於今年以來陸續發生多起涉嫌違反中國國安法與反間諜法的案件 ，加上新法條文關於「間諜行為」與「國家安全利益」的定義又模糊寬泛，反間諜新法生效前已引起外界關注和憂慮。美國國家反情報與安全中心（NCSC）更示警，在中國的美企和個人可能因傳統商業行為面臨懲罰，這可能讓北京視為間諜行為，或使北京認為有助外國對中國實施制裁行為。對於外界的擔憂，中國外交部發言人毛寧曾回應，「只要是依法依規合法合規，就沒有什麼可擔心的。」