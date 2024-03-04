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社會 社會焦點 保障人權

不識貨！通緝犯當清潔工埋伏半年　偷老闆上百瓶高檔紅酒賤賣

▲▼左營竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方起出上百名紅酒、高梁酒等贓證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名劉姓男子（35歲）因遭通緝而四處躲藏，他去年跑到高雄擔任清潔工，負責打掃一名張姓老闆的房子，最近發現老闆珍藏了一大批紅酒，於是在2月27日收工時，將上百瓶紅酒、高梁酒搬走，轉手以每瓶500到3000元賣給酒商5萬元，老闆發現後急得報警，抓了劉男也找回紅酒，張姓失主向警方表示，這批紅酒中有些貴的一瓶要價2、3萬元，竟被以低價賤賣，大罵偷兒「不識貨」。

左營分局2月27日接獲張姓男子的報案，指稱他在新裝一路的住處遭竊，懷疑就是從去年7月起他房子擔任清潔工的劉姓男子所為，遭竊的紅酒、高梁酒超過百瓶，損失2、30萬，警方獲報後組成專案小組積極偵辦。

▲▼左營竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲劉姓清潔工偷走老闆家的紅酒。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經員警調閱監視器追查，得知劉姓嫌犯在行竊當天將酒偷走后，先前往中華一路上某家老酒收購行銷贓，再到高鐵左營站後下車離去。

員警立即先趕赴該家老酒收購行，當場起獲失竊的各式高檔紅酒105瓶、三節高粱配酒11瓶、5公升金門大高酒2罈以及金門陳高禮盒1盒等贓物，調查後得知店家是以每瓶500元至3000元不等之價格向劉嫌收購。

警方持續追緝，3日晚間11時許在臺中市北屯區總站夜市將劉嫌緝獲歸案，警方發現劉男在今年1月已經被桃園地檢發布通緝，遂於調查後將劉嫌解送桃園地檢署歸案。

據了解，張姓男子失竊的這批紅酒中，有不少價值2、3萬元的高檔紅酒，但卻被劉男低價賤賣，所幸已全部追回，全案警方在訊後將劉男及老酒行各依刑法竊盜、贓物罪嫌，分別函請橋頭地檢署偵辦。

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