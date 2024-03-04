殯儀館當槍彈交易所！22歲軍火販帶後勤官面交　警溯源拘捕4人

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局日前接獲線報，得知一名男子在轄區販賣槍枝，經調查埋伏，在板殯停車場逮捕男子及同車的改槍通緝犯，起獲2把手槍、K毒，經突破心防，當天晚間到新竹兵工廠再查扣2把手槍及子彈成品、半成品及毒K煙，當場逮捕2名男女共犯，訊後將4人依毒品、槍砲等罪移送。

▲海山分局在板殯抓改造槍交易，逮捕2名犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，海山警分局日前偵辦毒品案時，得知22歲邱姓男子在新北市販賣改造手槍，經調查跟監，得知邱男29日將有槍枝交易。下午4時許，邱男與改造槍枝的36歲林姓男子（妨害自由通緝）開車到板橋殯儀館停車場，準備進行交易。

當邱男停妥車，拿著裝有2把改造手槍及4顆子彈的袋子下車後，員警一湧而上將邱、林2人壓制逮捕，並起獲毒K他命。經警方突破心防，帶著邱、林2人到新竹縣湖口鄉的出租套房偽裝的兵工廠。

經林男用鑰匙打開門後，隨即控制房內的22歲張男及蔡女情侶檔，起獲2把改造手槍（含彈夾2個、子彈10顆）、子彈及半成品60多顆、彈頭、彈殼、未通槍管7支、手槍半成品及改造工具等證物，另有毒品彩虹菸6包（95支）。警訊後將4人依毒品、槍砲管制條例等罪移送偵辦。

▼海山分局起獲4槍與毒K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）