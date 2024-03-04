鹿谷鄉牙醫醫療站3／27開診　1.6萬鄉親看牙最多省1小時車程

▲鹿谷鄉牙醫醫療站日前揭牌，將於月底開診。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉老年人口占比逾27.4%，但鄉內最後一位老牙醫自去年4月退休後，1.6萬鄉民即飽受就診看牙不便的困擾；南投縣衛生局與南投縣牙醫師公會在衛福部重視補助及佑民醫院力挺支援醫護人力設備下，共同推動設立鹿谷鄉牙醫醫療站，鄉民於3月27日起就將重新擁有就醫無礙的牙科服務。

設於鹿谷農民診所二樓的鹿谷鄉牙醫醫療站於1日舉辦揭牌儀式，由縣府秘書長洪瑞智主持，衛福部口腔健康司主任秘書張雍敏、中央健保署中區業務組組長丁增輝、健保署健保會委員董正宗，中華民國牙醫師公會全聯會理事長江錫仁、南投縣牙醫師公會理事長李泰憲、佑民醫療社團法人佑民醫院董事長謝文輝、縣議員陳玉鈴和林芳伃、鹿谷鄉公所鄉長邱如平、鹿谷鄉農會理事長陳文益及縣府衛生局長陳南松共同揭牌啟用。

洪瑞智指出，鹿谷鄉於去年4月成為「無牙醫鄉」，鄉民被迫只能到竹山、集集等鄰近鄉鎮就醫；縣長許淑華因此積極協調鹿谷鄉農會提供場地，由衛生局團隊積極爭取中央經費補助，於去年底獲衛福部核定牙醫醫療站設置及更新設備，獲得補助經費450萬5000元，縣府自籌79萬5000元，總計530萬元整，除設置鹿谷鄉牙醫站，也讓仁愛鄉、中寮鄉牙醫站設備能更新。

佑民醫院牙醫部顧問石家璧表示，鹿谷醫療站是該院繼支援草療、南投啟智教養院、德安教養院及南投特殊教育學校後第5個支援的單位，且這次支援的牙醫師都是資深優秀且主動自願投入，醫療站設備水準也不輸院本部；而牙科醫療設置成本高，尤其是設備購置及支援醫事人員招募更不易，全縣牙醫在15年內從160人減為150人，佑民醫院願意並且獲得牙醫師的支持，不惜遠途近50分鐘車程往返草屯、鹿谷，設置牙醫醫療站，為鹿谷鄉鄉親就診牙科縮短40到60分鐘車程，提供便利且高水準的口腔醫療服務，非常期待鹿谷在地民眾能珍惜並踴躍就近看診。

洪瑞智說，特別感謝衛生福利部大力支持，以及南投縣牙醫師公會協請佑民醫院支援牙醫師及相關人力進駐服務，解決鹿谷鄉近1萬6千位鄉親接受牙醫治療的需求，為鄉親帶來更好的口腔醫療服務，提升鄉民的生活品質；鹿谷鄉牙醫醫療站提供每週二到五共4天8診次的牙醫診療服務，每診次由佑民醫院安排每診1名牙醫師及2位助理支援，並由3至5位資深牙醫師輪流，將於3月27日開始接受預約診療服務，電話049-2755851。