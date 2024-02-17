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厚植產業創新能量　台南首座5G創新文化科技實驗基地揭牌啟用

▲台南市政府在數位發展部的大力支持下，建置「MoreReal Lab 5G 創新文化科技實驗基地」，17日下午舉行揭牌啟用儀式，文化局長謝仕淵代表主持揭牌啟用儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府在數位發展部的大力支持下，建置「MoreReal Lab 5G 創新文化科技實驗基地」，17日下午舉行揭牌啟用儀式，文化局長謝仕淵代表主持揭牌啟用儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為促進台南5G文化科技產業發展並培育在地數位內容創作人才，台南市政府在
數位發展部的大力支持下，於台南文創園區建置「MoreReal Lab 5G 創新文化科技實驗基地」，17日下午舉行揭牌啟用儀式。

台南市長黃偉哲期許文化科技能厚植台南，並成為帶動相關產業邁向 5G 科技轉型升級的重要夥伴。

▲台南市政府在數位發展部的大力支持下，建置「MoreReal Lab 5G 創新文化科技實驗基地」，17日下午舉行揭牌啟用儀式，文化局長謝仕淵代表主持揭牌啟用儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今天的揭牌啟用儀式，包括數位發展部數位產業署副署長林俊秀，市議員沈震東及朱正軒等亦到場參與，現場邀集十多組實力堅強的新創團隊，並由白鹿動畫公司、記得存檔有限公司、打開聯合文化創意有限公司、時光門創意影像文化有限公司等四組團隊，設置5組文化科技開發的測試項目與內容，展現5G文化科技產業多面向的運用。

市長黃偉哲表示，「運用科技翻轉古城」是市府長期努力的核心目標，MoreReal Lab座落在台南文化創意園區，作為5G專網實驗場域，場域名稱取諧音稱為「茉莉工坊」，期望使文化科技得以厚植台南，如花綻放，成為提升影視音、內容製作、遊戲等文化及文創相關產業，邁向 5G 科技轉型升級的重要夥伴。

文化局長謝仕淵代表黃偉哲市長主持揭牌啟用儀式，他表示5G創新文化科技實驗基地在今年適逢「台南400」的時間點設置，非常具有意義，台南是文化及歷史堆疊相當豐富的城市，感謝數位產業署長官的青睞與支持，這是一項產官學合作的起始，希望未來能帶來豐碩成果。

數位發展部數位產業署表示，為協助5G文化科技應用落地，透過建構產業發展基地與試煉場域，除整合相關硬體、軟體、內容、服務等上下游產業外，同時鼓勵擴大創新科技整體應用，以 VR/AR/MR等創新技術，結合地方文化特色，創造跨領域示範案例與應用，以促進我國文化科技相關產業發展。

MoreReal Lab導入5G技術及新興科技的整合應用，是台南首座文化科技產業的淬鍊場域，提供台南在地業者安全、穩定與高速的 5G 環境，並透過針對新創團隊或數位科技產業的各項輔導措施，協助產業串起從研發、產製、試煉到體驗的各項實驗測試和問題排除，加速 5G 文化科技產業在台南的深耕發展。

▲台南市政府在數位發展部的大力支持下，建置「MoreReal Lab 5G 創新文化科技實驗基地」，17日下午舉行揭牌啟用儀式，文化局長謝仕淵代表主持揭牌啟用儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）
文化局說明，MoreReal Lab 架設「HTC REIGN CORE 輕便型移動式 5G 行動專網」，不論是影視音、內容產製、遊戲製作乃至結合科技的藝文展演、視覺藝術創作等產業，皆能透過工坊內部屬的 5G 網路，進行現場應用開發、測試、教學乃至PoC(Proof Of Concept；概念驗證)等面向的運用。

今天揭牌啟用現場展示內容，即包括：多人同遊荷蘭時代的「VR 夢迴普羅民遮」、真人與虛擬角色共演的傳統陣頭的「藝陣 AR 虛實共演」、與裝置藝術互動的「IR 藍曬圖」，以及躍然餐桌的府城小吃烹飪秀「府城味 AR 餐桌」等；同時也展出重現五條港、末廣町歷史風貌的「台南 AR 時光文旅」。

▲台南市政府在數位發展部的大力支持下，建置「MoreReal Lab 5G 創新文化科技實驗基地」，17日下午舉行揭牌啟用儀式，文化局長謝仕淵代表主持揭牌啟用儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

未來亦預計於4至10月，舉辦5G文化科技系列展覽，讓民眾能親身體驗、親眼一睹台南在地文化與5G科技相融合的嶄新風貌，敬請民眾拭目以待。

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