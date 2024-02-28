　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

把守超高齡偏鄉社區健康　鹿谷鄉衛生所榮獲第15屆金所獎優等獎

▲南投縣鹿谷鄉衛生所榮獲衛福部「第15屆金所獎」優等獎，圖為實地訪查社區活動情形。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣鹿谷鄉衛生所榮獲衛福部「第15屆金所獎」優等獎，圖為實地訪查社區活動情形。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉衛生所以「安健到老、鹿谷好清晰」為題，參與衛福部國民健康署舉辦之「第15屆金所獎」競賽，獲得醫療資源缺乏地區「優等獎」佳績，也是南投縣繼仁愛鄉衛生所參加本屆金所獎競賽榮獲「原住民族、離島地區」卓越獎後，再傳捷報。

南投縣衛生局指出，依113年1月戶政人口統計資料顯示，鹿谷鄉總人口數1萬6144人，65歲以上老人為4418人（佔27.37%），老年人口比率是縣內排名第一，為名副其實的超高齡社區，其中獨居老年人口有107人，佔老年人口的2.42%之多，可見老人健康照顧與管理問題嚴苛。

此外，鹿谷鄉屬於偏鄉且醫療資源缺乏，轄區僅有4家西醫診所（含衛生所）、1家牙醫診所、1家中醫診所、6家藥局，醫療資源主要集中在鹿谷村、彰雅村與廣興村（距離1.2公里），偏遠山區住戶到最近醫院的距離為37.4公里，開車需要56分鐘之遙；該所主任胡錫鰹自84年1月在地服務至今，帶領團隊努力逐步以多元介入之溫馨服務方式，增進醫療可近性及便利性，包括全國首創的眼底攝影巡迴篩檢、社區心房顫動大篩檢，並提供全鄉僅有的外傷、毒蛇咬傷、動物咬傷、虎頭蜂叮傷、農藥中毒等治療及鄉民行政相驗服務。

鹿谷村長劉御常回顧，多年前曾發生80幾歲村民盧姓老翁遭狂犬病白鼻心咬傷事件，但盧翁一度拒打第二劑疫苗，甚至拒接電話，經衛生所主任及醫護人員當時鍥而不捨地對盧翁及其住在外地的子女聯繫、衛教、勸說，並拜託他來居間協調，最終才由衛生所派出救護車及醫護人員協助盧翁至埔基醫院就醫及施打疫苗，並做後續追蹤，讓在外地工作的子女可以放心。

劉御常表示，鹿谷鄉沒有眼科及醫院，幸好還有衛生所主任提供門診，讓鄉民健康更有保障，這次獲獎是實至名歸；縣府衛生局長陳南松表示，感謝委員看見鹿谷鄉衛生所的努力，在醫療資源如此缺乏，人口又如此老化的偏鄉，透過衛生所團隊在地深耕，服務民眾的心，達到民之所歸「安健到老、鹿谷好清晰」的目標。

ET快訊
溫度大怒神！凍3天跌破10度　雨區「全台中獎」時間曝
快訊／開挖害三重屋傾斜！新北火速開罰
快訊／台南死亡火警！男陳屍客廳
知名連鎖火鍋店髒爆！「吃到蟑螂」嚇瘋一堆人　評論炸鍋
瑜伽褲正妹「蜜桃臀圓弧」網嗨翻　一看IG是「最美姑姑」
陸漁船2死！馬英九嘆「不可思議」　批政府毫無作為
一家4口走回民宿「媽媽被撞死」！　駕駛肇逃下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市公費流感疫苗　擴大6個月以上未接種民眾接種

嘉油鐵馬道世賢路站－民生南路　夜間光環境優化3／1啟用

國民黨雲林縣黨部新春團拜　朱立倫南下拱手作揖道賀

把守超高齡偏鄉社區健康　鹿谷鄉衛生所榮獲第15屆金所獎優等獎

首次同場弘法　天上聖母+吉祥天母利生萬眾

嘉縣警銀郵連線打詐　攔詐26件新臺幣863萬餘元

腎臟保健意識提升　聖馬3／16免費護腎講座開放報名

信義鄉第73屆全鄉運動會開幕　6天賽期項目多元還有腕力賽

虛擬網紅「人偶・薩賓娜」直播反毒防詐　嘉縣警入班宣導新作為

民雄分局校園反詐騙宣導　加強網路辨識免受騙

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

3台人在柬被逮 柬肅毒局長親執法 ｜20240227 ET午間新聞

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

嘉義市公費流感疫苗　擴大6個月以上未接種民眾接種

嘉油鐵馬道世賢路站－民生南路　夜間光環境優化3／1啟用

國民黨雲林縣黨部新春團拜　朱立倫南下拱手作揖道賀

把守超高齡偏鄉社區健康　鹿谷鄉衛生所榮獲第15屆金所獎優等獎

首次同場弘法　天上聖母+吉祥天母利生萬眾

嘉縣警銀郵連線打詐　攔詐26件新臺幣863萬餘元

腎臟保健意識提升　聖馬3／16免費護腎講座開放報名

信義鄉第73屆全鄉運動會開幕　6天賽期項目多元還有腕力賽

虛擬網紅「人偶・薩賓娜」直播反毒防詐　嘉縣警入班宣導新作為

民雄分局校園反詐騙宣導　加強網路辨識免受騙

小S揭婚後大轉變「老公以前眼神獸慾」！　家中排行全說了：我最低

高中木聯／張峻瑋6.2局好投奪MVP　穀保家商達成二連霸

嘉義市公費流感疫苗　擴大6個月以上未接種民眾接種

新殺手鐧Sora「文字轉影片」　馬斯克喊「gg humans」

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

快訊／石門民宅煮鍋忘關火外出　2樓狂冒濃煙...警消急灌救

228事件77週年紀念追思　張善政：謹記歷史教訓、學習族群融合

快訊／開挖釀鄰屋傾斜！新北火速開罰：承、監造人處最重9萬元

王鴻薇質疑民主基金會成綠營小金庫　民進黨：國民黨今年起領更多

三重工地意外住戶急撤「有4名學生」　新北教育局發6千元慰問金

長太快！哈士奇體型變大　硬擠桌底發現只有頭進去

地方熱門新聞

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　29日宣判

城鄉均衡發展　引領花蓮朝國際城市邁進

台南市濕地保育有成獲內政部評鑑優等獎！

台中本屆5里長「任內離世」　3里待補選

無業女醫院連續行竊　警方識破送辦

台水台電與大中興地區里長開會協調停水問題

虎尾高中學子成績亮眼　學測3人滿級分

台南紀念228事件賴清德、黃偉哲出席和平追思會

台南取締噪音車1年開罰480萬元降噪有感

嘉義縣文青景點攻略

暖警巡邏救援跌倒獨居長者

嘉義市私房景點入鏡　《華麗計程車行》帶動旅行熱潮

南投地檢署召開檢察、軍事機關業務聯繫會議

更多熱門

相關新聞

iWIN下架「二次元創作」惹議　衛福部選定開會時間

iWIN下架「二次元創作」惹議　衛福部選定開會時間

網路平台PTT日前因一則內容刊登日本成人遊戲相關，iWIN基於圖片違反《兒少性剝削防制條例》，通知PTT下架，卻引發網友不滿。衛福部保護司司長張秀鴛說明，回應網友在公共政策網路參與平台提議的部分，目前選定3月21日、3月25日擇一舉行專案會議，至於針對虛擬兒少性影像認定標準部分，iWIN預計在三月底舉行相關會議。

「代理孕母修法」首場公聽會今登場　衛福部：期程無設限

「代理孕母修法」首場公聽會今登場　衛福部：期程無設限

王必勝出席陳俊翰告別式　承諾持續推動身障權

王必勝出席陳俊翰告別式　承諾持續推動身障權

鄭文燦要邀盧秀燕吃鍋挺台糖　指盧也認單一事件「中央地方無對抗」

鄭文燦要邀盧秀燕吃鍋挺台糖　指盧也認單一事件「中央地方無對抗」

台糖瘦肉精疑雲慘賠5千萬將告中市府？　鄭文燦：調查報告出來再說

台糖瘦肉精疑雲慘賠5千萬將告中市府？　鄭文燦：調查報告出來再說

關鍵字：

鹿谷鄉衛生所衛福部國民健康署金所獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

AV女優桃園怜奈「19歲拍3部就引退」

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

結婚13天老公突暴斃！女星「幫闔上雙眼」現況曝

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面