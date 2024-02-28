把守超高齡偏鄉社區健康　鹿谷鄉衛生所榮獲第15屆金所獎優等獎

▲南投縣鹿谷鄉衛生所榮獲衛福部「第15屆金所獎」優等獎，圖為實地訪查社區活動情形。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉衛生所以「安健到老、鹿谷好清晰」為題，參與衛福部國民健康署舉辦之「第15屆金所獎」競賽，獲得醫療資源缺乏地區「優等獎」佳績，也是南投縣繼仁愛鄉衛生所參加本屆金所獎競賽榮獲「原住民族、離島地區」卓越獎後，再傳捷報。

南投縣衛生局指出，依113年1月戶政人口統計資料顯示，鹿谷鄉總人口數1萬6144人，65歲以上老人為4418人（佔27.37%），老年人口比率是縣內排名第一，為名副其實的超高齡社區，其中獨居老年人口有107人，佔老年人口的2.42%之多，可見老人健康照顧與管理問題嚴苛。

此外，鹿谷鄉屬於偏鄉且醫療資源缺乏，轄區僅有4家西醫診所（含衛生所）、1家牙醫診所、1家中醫診所、6家藥局，醫療資源主要集中在鹿谷村、彰雅村與廣興村（距離1.2公里），偏遠山區住戶到最近醫院的距離為37.4公里，開車需要56分鐘之遙；該所主任胡錫鰹自84年1月在地服務至今，帶領團隊努力逐步以多元介入之溫馨服務方式，增進醫療可近性及便利性，包括全國首創的眼底攝影巡迴篩檢、社區心房顫動大篩檢，並提供全鄉僅有的外傷、毒蛇咬傷、動物咬傷、虎頭蜂叮傷、農藥中毒等治療及鄉民行政相驗服務。

鹿谷村長劉御常回顧，多年前曾發生80幾歲村民盧姓老翁遭狂犬病白鼻心咬傷事件，但盧翁一度拒打第二劑疫苗，甚至拒接電話，經衛生所主任及醫護人員當時鍥而不捨地對盧翁及其住在外地的子女聯繫、衛教、勸說，並拜託他來居間協調，最終才由衛生所派出救護車及醫護人員協助盧翁至埔基醫院就醫及施打疫苗，並做後續追蹤，讓在外地工作的子女可以放心。

劉御常表示，鹿谷鄉沒有眼科及醫院，幸好還有衛生所主任提供門診，讓鄉民健康更有保障，這次獲獎是實至名歸；縣府衛生局長陳南松表示，感謝委員看見鹿谷鄉衛生所的努力，在醫療資源如此缺乏，人口又如此老化的偏鄉，透過衛生所團隊在地深耕，服務民眾的心，達到民之所歸「安健到老、鹿谷好清晰」的目標。