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鹿谷小半天竹夢森活節開幕　即日起至3／3周末上午體驗竹筒飯DIY

▲鹿谷小半天竹夢森活節開幕，南投縣長許淑華與逾千民眾體驗竹筒飯DIY。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲鹿谷小半天竹夢森活節開幕，南投縣長許淑華與逾千民眾體驗竹筒飯DIY。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷小半天「竹夢森活節」24日在小半天石馬公園登場，南投縣長許淑華出主持開幕儀式，並為國際級竹藝術家范承宗製作的大型裝置藝術「孟竹。築夢」剪綵啟用；許淑華也和現場上千民眾同樂，一起體驗全台獨家的千人竹筒飯DIY，親手將米及在地盛產的冬筍等食材調製的配料加入竹筒中，包上竹葉後用蒸籠蒸熟，現場筍香四溢。

當天來賓還有立委游顥，縣議員陳玉鈴、林憶如、林儒暘，林業署南投分署秘書秦思原、鹿谷鄉長邱如平、鹿谷鄉民代表會主席林智鴻、吳瑞芳議員服務處特助林晏生及多位鄉民代表、村長。

▲鹿谷小半天竹夢森活節開幕，南投縣長許淑華與逾千民眾體驗竹筒飯DIY。（圖／南投縣政府提供）

▲鹿谷小半天竹夢森活節開幕，南投縣長許淑華與逾千民眾體驗竹筒飯DIY。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，竹是南投4大產業之一，鹿谷與竹山地區擁有相當豐富的竹林產業，光是鹿谷小半天的孟宗竹就約佔全台數量的二分之一，過年期間的冬筍也有很大部分是來自竹、鹿地區，與民眾生活有密不可分的連結，本縣許多手工藝大師也是以竹藝作為主要靈感的發想；縣府因此希望將竹從生產、生活到生態打造成完整的產業鏈，以及區域觀光、低碳旅遊的新亮點，除結合竹林療癒及舒壓的特性辦理竹夢森活節活動，推廣竹文化特色，也希望讓民眾更加了解竹藝。

▲鹿谷小半天竹夢森活節開幕，南投縣長許淑華與逾千民眾體驗竹筒飯DIY。（圖／南投縣政府提供）

▲鹿谷小半天竹夢森活節開幕，南投縣長許淑華與逾千民眾體驗竹筒飯DIY。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，小半天石馬公園每年都是民眾追「櫻」的熱點，縣府投入資源將周邊整治完成，也邀請范承宗採用在地竹以及木、繩與鋼構，製作大型裝置藝術「孟竹。築夢」，也能作為舞台，規劃音樂、舞蹈、親子互動等系列演出，希望到訪民眾能深刻體驗在地的竹文化與竹林生態，並從中感受森林療癒，徹底地放鬆身心。

縣府農業處表示，活動自2月24日起至3月3日期間週末，為使民眾能深刻體驗竹文化，除上午時段提供有竹筒飯DIY活動，周邊還推出有販售在地物產與工藝的竹市集、在活動場域內集章活動還可兌換豐富多樣的竹編DIY與竹美食；更多活動詳情可上樂旅南投（https://www.facebook.com/nantouwelcome）查詢。

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