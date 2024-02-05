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教育部「國際人才循環基地」菲律賓揭牌　雙邊大學人才交流新里程碑

▲崑山科技大學，5日攜手副召學校正修科技大學及明新科技大學，在駐菲律賓代表處協助下，於菲律賓馬卡蒂基地辦公室舉，行隆重的台灣國際人才循環基地揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學，5日攜手副召學校正修科技大學及明新科技大學，在駐菲律賓代表處協助下，於菲律賓馬卡蒂基地辦公室舉，行隆重的台灣國際人才循環基地揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為配合國發會「強化人口及移民政策」及教育部推動「促進國際生來台及留台實施計畫」，崑山科技大學作為台灣-菲律賓國際人才循環基地總召學校，5日攜手副召學校正修科技大學及明新科技大學，在駐菲律賓代表處協助下，於菲律賓馬卡蒂基地辦公室，舉行台灣國際人才循環基地揭牌，為台菲人才交流掀序幕。

▲崑山科技大學，5日攜手副召學校正修科技大學及明新科技大學，在駐菲律賓代表處協助下，於菲律賓馬卡蒂基地辦公室舉，行隆重的台灣國際人才循環基地揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

菲律賓的國際人才循環基地正式揭牌設立係為執行教育部推動之「促進國際生來台暨留台實施計畫」，吸引優秀國際生來台就讀，同時以大學推動國際合作方式，促進國際人才循環與產學交流。該計畫受到兩國高度重視，駐菲律賓代表處代表周民淦偕同教育組李世屏組長親自到場參與，擔任總召學校代表的崑山科技大學李天祥校長、副召學校代表正修科技大學龔瑞璋校長、明新科技大學廖信德副校長等貴賓，偕同中華醫事科技大學、台鋼科技大學、高雄科技大學、虎尾科技大學、樹德科技大學等8校人員前往菲律賓參加此盛事，菲方除了給予熱烈支持，當地亦有黎剎科技大學等5所大學代表共襄盛舉，台菲雙邊大學交流媒合，場面隆重熱鬧。

▲崑山科技大學，5日攜手副召學校正修科技大學及明新科技大學，在駐菲律賓代表處協助下，於菲律賓馬卡蒂基地辦公室舉，行隆重的台灣國際人才循環基地揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育部次長劉孟奇視訊致詞時表示，很榮幸見證菲律賓海外基地揭牌，國際人才循環基地（簡稱INTACT基地）是國際產業人才教育專項計畫，該措施由教育部和國家發展委員會共同規劃與實施，計畫於今年啟動，未來將透過海外基地提供華語先修課程、學術交流、國際合作等功能，期望促進雙邊大學能有更多的合作，也期望透過國際產業人才教育專班計畫，鼓勵更多優秀的菲律賓學生到台灣學習。

周民淦大使表示，今天的揭幕儀式象徵海外基地在菲律賓的正式啟動，海外基地肩負國際合作與招生的重要使命，政府與企業均寄予厚望，期盼未來能促進更多優秀菲律賓學生赴台求學、留台工作，達成新南向政策共同培育人才的目標。駐菲律賓台北經濟文化辦事處也將協助海外基地在菲律賓扎根與發展。

▲崑山科技大學，5日攜手副召學校正修科技大學及明新科技大學，在駐菲律賓代表處協助下，於菲律賓馬卡蒂基地辦公室舉，行隆重的台灣國際人才循環基地揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）
揭牌儀式後，緊接著由我國3所推動海外基地的學校，包括總召崑山科技大學、副召正修科技大學、明新科技大學與菲律賓基督教大學簽署國際產業人才教育專班聯盟合作備忘錄，旨在促進菲律賓學生赴台就讀，並在企業界實習，習得職場所需技能，赴台前安排學習華語，有助學習及生活適應無縫接軌，期盼未來能為台灣引入更多優質國際人才，並使台菲技職教育合作交流更臻緊密。

崑山科大李天祥校長表示，菲律賓海外基地於當地另設立二個據點，由該校以及正修科技大學分別於馬尼拉大學帶及宿霧設置，負責留台諮詢以及華語教學活動。非常感謝當日貴賓的蒞臨，促成本日活動圓滿成功。新型專班強調以企業端需求為導向，由政府與企業共同挹注資源，由學校與企業共同規劃課程，針對 STEM 領域，透過新型專班和企業合作，強化海外招生及國際產學合作。

▲崑山科技大學，5日攜手副召學校正修科技大學及明新科技大學，在駐菲律賓代表處協助下，於菲律賓馬卡蒂基地辦公室舉，行隆重的台灣國際人才循環基地揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大獲教育部認可，擔任菲律賓海外基地總召學校，負責菲律賓基地的建置統籌與推動，並協助全國大學校院外籍生招生、開設華語課程，馬卡蒂基地的揭牌做為計畫的其中一項里程碑，該校將致力吸引全球優秀的國際生來台就學，培育優秀學生並於畢業後留台發展就業，為台灣引入優質人才。

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