八堵警值班台遭撞死　彰化33處派出所有高度危險...放警車阻擋

▲芳苑警分局大城派出所放警車防撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

基隆市警三分局八堵分駐所被貨車撞入，造成值班台員警傷重不治，警政署通令各縣市警局「針對駐地安全進行檢視、評估安全防護檢測，如果硬體不足夠，一定要補強」，彰化縣警局表示，經初步調查有33處派出所、分駐所具有立即性的危險，今天先使用巡邏車停放駐地前阻擋，後續再依警政署通盤的考量規劃辦理。

▲彰化縣警局王功派出所也是屬有高度立即危險。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣警局後勤科長蕭啟東表示，彰化縣派出所、分駐所、交通隊、拖吊場共有84處，經各單位回報，初步有34個駐地單位具有高強度防撞設施，中度有17處，具有立即性安全危險的有33處。

彰化縣警局針對中級先行加裝門禁警示器及弱級使用巡邏車停放駐地前阻擋，至於這33處駐地是否在大門前設置ㄇ字型鋼樑或水泥柱，待警政署研商相關因應作為統一規定後，彰化縣警局將立即辦理設置。

▲彰化警分局民族路派出所前放擋泥柱。（圖／記者唐詠絮翻攝）

以彰化縣警局為例，員林警分局、北斗警分局大門前設有圍欄內有小庭園、大門前兩旁有緩衝坡道，彰化警分局民族路派出所大門前設有水泥車擋、大竹路派出所設計比路面高又在大門前設有階梯，在彰化市鬧區的民生路派出所則是將值班台放在入門側邊，設計都足以達到防撞設果。

▲彰化警分局大竹路派出所前加高設計。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化警分局民族路派出所前放擋泥柱。（圖／記者唐詠絮翻攝）