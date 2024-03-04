母突拋一句「明天不再煮」　男子再也吃不到媽媽的菜！網友爆共鳴

▲大馬一名男子表示，母親某天突然說「明天不再煮了」，未料竟是在預告心碎結局。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

近日馬來西亞一名男子在TikTok分享他的家庭故事，引發眾多網友留言迴響。男子的母親生病後很少烹煮作法複雜的料理，但卻罕見地連續兩天煮了酸辣三味魚，還說「明天不再煮了」。男子沒料到，這竟是他與母親共進的最後一餐，當晚母親就因為呼吸困難送醫，離開人世。

根據星洲網、中國報報導，男子追憶母親臨終前的情景，他說，母親抱病之後，「她總是簡單地隨便煮，很少煮那些難度高的菜。但有一天中午，母親突然要父親去買魚。買回來後，她把所有的魚都清理好。」平常母親也不太喜歡處理生魚、生雞，但這次卻是親手完成。

▲馬來西亞一名男子表示，母親某一晚突然煮了繁瑣費工的三味魚，還說「明天不再煮了」，結果當晚就撒手人寰。（圖／翻攝自網路）

隔天，母親問家人們想吃什麼，男子與弟弟說想吃三味魚，結果母親就為兩兄弟煮了三味魚，幾天後，又用剩下的魚再煮了第二次三味魚。更稀奇地的是，母親煮完飯卻沒有一起享用，而是默默地在旁觀察他、弟弟和父親品嚐這道菜。

男子表示，那天飯吃完後，盤裡還剩一條魚，母親說「留到明天吃，明天她就不再煮了」。吃過晚餐一家人聊了一會天，他和弟弟才向父母告別各自回家，不料當晚他母親就因為呼吸困難送醫，「在我的面前離開了人世……也許母親已經知道，所以她才會說明天她就不會再煮了。」。

男子說，三味魚是母親煮的最後一道菜，他回想起來，最大的遺憾就是當晚沒有留在家裡陪伴母親，所以「我想告誡大家的是，如果父母叫你們一起吃飯、聊天或睡覺，請多多陪伴他們，別像我一樣。」

報導稱，男子的經歷引發許多人共鳴，有網友分享了自己的故事，「我媽媽去年離開了，走前的最後一天，她說她想吃鬆餅，她已經三天沒吃東西了，因為她沒胃口。直到現在，當我看到有人在賣鬆餅的時候，我就想起了媽媽。」還有人難過表示，自己為了上學沒有陪母親去醫院，結果在去學校的路上母親就過世了。