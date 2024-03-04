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台北飛曼谷班機「乘客產子」！　機長衝出駕駛艙親上陣接生

▲▼ 泰國機師在台北飛往曼谷的飛機上為乘客接生。（圖／翻攝自IG）

▲ 泰國機師在台北飛往曼谷的飛機上為乘客接生。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰越捷航空（Thai Vietjet）日前一架從台灣飛往泰國的客機上，一名懷孕的乘客突然在廁所臨盆，機長情急之下離開駕駛艙，在空中為她接生，所幸這對母子均安。

綜合《福斯新聞》等外媒，泰越捷航空機師Jakarin Sararnrakskul日前擔任機長，駕駛從台北飛往曼谷的客機，途中機組員卻突然通知他，廁所裡有一名懷孕的女乘客開始陣痛，即將分娩。

擁有18年飛行經驗的Sararnrakskul見狀馬上離開駕駛艙，交給女副機長駕駛飛機，自己則是衝到這名孕婦身邊，在數千英呎高空協助她順利誕下男嬰。飛機降落曼谷時，醫護人員已經在地面待命，所幸這對母子平安健康。

▲▼ 泰國機師在台北飛往曼谷的飛機上為乘客接生。（圖／翻攝自IG）

▲ Sararnrakskul事後PO出和組員的合照。（圖／翻攝自IG）

Sararnrakskul和妻子育有一女，事後受訪坦言，其實他之前也沒有接生經驗，不過「能幫助他（嬰兒）來到這個世界上，我感到非常自豪」，但未透露自己是否有醫學背景。

他提到，「這個孩子可以告訴所有人，他是在空中出生的」，機組員還為他取了「天空」（sky）的綽號，以紀念他混亂的誕生過程，並在IG分享他抱著新生兒的感人照片。

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