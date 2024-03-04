一家5口車禍4死　9歲兒倖存忍淚：我們天堂再聚，別再丟下我好嗎

▲一家五口搭乘的白色汽車車頭幾乎全毀。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞2日一場死亡車禍帶走一家五口4人性命，全車只有9歲大兒子獨自倖存，小小年紀就必須面對雙親與弟妹離世的現實。事發隔日，他在親友陪同下出席葬禮，並強忍著淚水一一與爸媽弟妹遺體吻別，抽泣地訴說心中思念，「我們天堂再聚，你們別再丟下我，好嗎？」

▲男童在葬禮上說，「你們先走了，我真的很難過」。（圖／翻攝自星洲網）

星洲網、中國報報導，葬禮上氣氛悲傷，不時傳出死者親友哭泣聲音，年僅9歲的男童也來到現場，他輕輕撫摸父親遺體，向父親訴說無盡的思念，強忍淚水的模樣令人相當不捨。

「你們先走了，我真的很難過……」，男童說，「謝謝阿爸撫養我們長大，我們在天堂再相聚，你們別再丟下我了，好嗎？」

這起死亡車禍發生在當地2日下午1時40分左右，這家人搭乘白色轎車在吉蘭丹州首府哥打峇魯（Kota Bharu）前往話望生縣的路段上，與另一台轎車相撞。畫面顯示，白色轎車車頭幾乎全毀，擋風玻璃嚴重破損，引擎蓋大幅度變形扭曲。

依據警方調查，這起事件因為另一台泰籍司機駕駛的車輛闖入死者駕駛的白色轎車所在車道，兩車才會發生相撞事故。