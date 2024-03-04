越南最大規模詐騙案！　女首富張美蘭「詐貸1.29兆」恐被判死

▲越南女首富、萬盛發控股集團董事長張美蘭（Truong My Lan）。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

越南女首富、萬盛發控股集團（VTP Group）董事長張美蘭涉嫌在過去10年間，以詐欺借貸的方式挪用西貢商業銀行（SCB）高達1000兆越南盾（約台幣1.29兆元）至自己的公司，相當於越南截至2023年9月底的國內生產總額（GDP）的22.6%，她5日將出庭受審，若罪名成立，恐被判處死刑。

根據《日經亞洲》報導，張美蘭（Truong My Lan）被控與西貢商業銀行高層合謀，在2012年至2022年以詐欺性貸款的方式，安排2500筆貸款，從銀行竊取了1000兆越南盾給自己的公司。

截至2023年秋季，約70％的貸款金額被認為是無法追討的。1000兆越南盾占西貢商業銀行在這段期間發放貸款總額的93%，也相當於越南截至2023年9月底的國內生產總額（GDP）的22.6%。

張美蘭與其85名共犯將於5日在胡志明市人民法院接受審判，預計訴訟將持續至4月29日。越南調查警察局（C03）指出，張美蘭個人被指控在2018年至2022年期間貪汙300兆越南盾（約台幣4400億元），根據越南法律，嚴重貪汙案件可判處死刑，若能歸還至少四分之三的金額，刑期可減至無期徒刑。

《彭博社》去年曾報導，張美蘭的丈夫已經開始拋售夫婦倆位於香港、價值10億美元（約台幣318億元）的商業房產。

此外，負責監管的越南國家銀行（State Bank of Vietnam）也被控收賄掩蓋張美蘭的不法行為。張美蘭涉嫌下令向監督西貢商業銀行的每一名團隊成員行賄，光是一名負責人的賄款金額就達250萬美元（約台幣7960萬元）；當局更稱，這次越南有紀錄以來，個人收受金額最高的賄款。