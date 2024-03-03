每天在網po日常！大馬網紅被男友媽媽「逼分手」：兒子是我唯一希望

▲Sofiaaary因為經常在網上分享日常，而遭男友媽媽逼分手。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞網紅Sofiaaary最近在網上宣布，由於男友媽媽「棒打鴛鴦」，她不得不與深愛的男友分手，而男友媽媽不喜歡她的原因，居然是因為她經常在網上分享自己的日常，讓一眾網友傻眼不已。

綜合當地媒體報導，從Sofiaaary發布在TikTok的影片可見，男友媽媽趁著Sofiaaary和她2人在車內時，質問Sofiaary為何一直將照片放上網路，還和網友們分享自己的背景，包括曾在宗教學校就讀的事。

男友媽媽問道，「為什麼你要一直在網上分享這些事？你是在炫耀嗎？阿里夫（Aliff，男友）是我唯一的兒子，也是我唯一的希望。我不喜歡他的另一半每天在網上分享東西。我不喜歡你，更不知道你在做什麼工作。我的阿里夫可是受過教育，也有正職的人。」

@sofiaaary_official Memilih untuk berpisah Lama dah pendam sendiri, goodbye masa silam. Right person, wrong parents I guess ♬ original sound - Sofiaaary

聽完男友媽媽的話，Sofiaaary忍不住當場落淚，而Sofiaaary隨後也透露，自己決定揮別過去，與男友分手，「雖然我遇到了對的人，但很可惜，這種婆家不是對的」。

從Sofiaaary展示的WhatsAPP截圖可見，男友事後十分焦急地詢問媽媽是否對她說了什麼，還要求Sofiaaary不要保持沉默，自己希望能扭轉局面，但Sofiaary仍堅持要與男友分手。

影片在網上曝光後，瞬間吸引了逾50萬人觀看，但不少網友質疑，影片中的內容只是Sofiaaary自導自演的一齣戲。隨後，網紅醫師Alpha Zaki也爆料，Sofiaaary其實是一名企業家，而這一齣「分手戲碼」應該只是她宣傳傳銷的手段而已。