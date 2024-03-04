網瘋傳「薯條改配方」口味變了！　麥當勞親解答：無調整配方

▲網傳麥當勞薯條配方變了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」的「薯條」無論去鹽或不去鹽都擁有超高人氣，不過近日卻有網友崩潰發文表示「麥當勞薯條變了！」透露最近吃薯條的口味與以前不同，懷疑是悄悄改了配方，該貼文也在網上掀起討論，甚至有人直指目前台灣麥當勞的薯條，原是專銷日本的美國東岸薯條，才會讓人覺得口感改變。對此，業者也出面解答了。

一名女網友在Dcard發文表示，近期的麥當勞薯條變了，她表示最近吃了好幾次薯條卻完全沒有味道，原以為是感冒關係，沒想到卻被妹妹告知「麥當勞薯條改配方了」，雖不確定是否有無改配方，她也直言口味確實跟以前不一樣，崩潰喊：「麥當勞！！你們最近怎麼了！」

該貼文也引來一票網友留言「終於看到也有人說薯條變了！ 真的變的不好吃」、「我也覺得薯條變得比較乾硬」、「我上次吃也沒味道！！超失望」，留言處則還有人指出「配方沒變」、「換成日本製的薯條了，本來是美國」，討論超熱烈。

對此，台灣麥當勞也作出回應表示：「麥當勞薯條為全球統一規範，並無調整配方。為確保麥當勞供應穩定與彈性，全球均有可配合的合格薯條供應商，讓各市場可透過多元採購，提供風味與品質均符合全球標準的薯條，敬請並感謝消費者繼續支持。」