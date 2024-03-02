麥當勞大麥克「原本不叫大麥克」　2名稱也曾入列！中選理由曝光

▲大麥克在台有著「永遠的1號餐」美名。（圖／麥當勞提供）

圖文／CTWANT

台灣麥當勞日前宣布，「無敵大麥克」、「香雞大麥克」2月28日起至3月26日限期回歸。其實大麥克系列漢堡熱銷全球50多年，在台更有「永遠的1號餐」之稱，但在美國上市之前，加盟商還曾考慮命名「貴族」或「藍絲帶堡」，最後才由「大麥克（Big Mac）」脫穎而出，選擇的理由隨之曝光。

麥當勞表示，1967年推出大麥克（Big Mac），即將上市前曾考慮另外2個名稱，分別是「貴族（Aristocrat）」與「藍絲帶堡（Blue Ribbon burger）」，不過加盟商認為，若用兩者命名漢堡，顯然給人感覺不太直觀，無法傳達產品的本質，最後才由朗朗上口的「大麥克（Big Mac）」脫穎而出。

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麥當勞1984年來到台灣，大麥克最初取名「麥香堡」，直到2005年才被改為「大麥克」。台灣麥當勞指出，大麥克1984年登台以來，一直都是「永遠的1號餐」，與之有關的「麥克瘋」口訣更是一度風靡全台，「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜、吉事洋蔥酸黃瓜、芝麻麵包蓋上去，我就是愛大麥克，Big Mac、Big Mac、Big Mac、Big Mac。」

麥當勞2024年正式迎來在台設立40週年，談及未來規畫，麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲Amanda表示，「麥當勞持續汰舊換新，自2021年起，每年改裝40到60間以上的餐廳，並以大全配為目標，提供得來速服務。」

另外麥當勞去年9月起也在得來速設置「全新雙點膳系統」，可讓2部車同時在車道點餐，不用等上一位顧客點完餐才接續作業。麥當勞同年透露，今年預計擴展14間餐廳，總店數達421家，創下40年來的歷史新高。

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