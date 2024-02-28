麥當勞「無敵大麥克」今起限時回歸！加碼薯餅、冰炫風「買1送1」

▲麥當勞「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」即日起至3月26日限時回歸。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

麥當勞兩款「神級漢堡」今（28）日起限時回歸！「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」即日起至3月26日開賣或售完為止，4層100%純牛肉或雙層酥炸鷄排，滿足肉食控，同步還有大薯、6塊麥克鷄塊等「加1元多1件」；除此之外麥當勞APP也加碼隱藏優惠，即日起至3月3日早餐薯餅、冰炫風「買1送1」。

▲「無敵大麥克」有4層100%純牛肉。（圖／業者提供）

長期霸榜的經典1號餐「大麥克」年銷千萬份，「麥克瘋」口訣「雙層純牛肉⋯」也一度席捲全台，如今2月28日起至3月26日「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」限期回歸，讓粉絲已迫不及待搶吃。

重量級的「無敵大麥克」有4層100%純牛肉，搭配受牛肉餅的溫度而焦糖化、釋放出天然糖分的洋蔥丁，加上新鮮爽脆的生菜、吉事片、酸黃瓜及招牌大麥克醬，多達15層的豐富口感，包括四溢多汁的肉香、香甜的洋蔥，最後蓋上蓬鬆Q軟的麵包，滿足肉食控的味蕾。

▲同樣重量級的「香鷄大麥克」（右），讓不能吃牛的消費者也能大滿足。（圖／業者提供）

同樣重量級的「香鷄大麥克」採用厚實雙層酥炸鷄排，搭配經典大麥克醬的獨門滋味，讓不吃牛的人也能一同享受豐富美味。

▲麥當勞多項人氣商品「加1元多1件」、「買1送1」也持續至3月26日。（圖／業者提供）

除此之外，麥當勞「加1元多1件」、「買1送1」也持續至3月26日，包括經典的大薯、6塊麥克鷄塊、黃金地瓜條等人氣點心全都「加1元多1件」。而「買1送1」方面，包括中杯可口可樂、經典美式咖啡（冰/熱）、經典那堤（冰/熱），還有人氣蜂蜜奶茶（冰/熱）、蜂蜜紅茶（冰）。

同步也有份量澎湃的「超爽大餐」101元起，像是麥香鷄、麥香魚、吉事漢堡（任選）+4塊麥克鷄塊+小薯+$33飲品，四件組只要101元，優惠持續至3月26日。

▲麥當勞APP隱藏優惠，薯餅、OREO冰炫風、中杯冰檸檬紅茶「買1送1」。（圖／翻攝自麥當勞APP）

另外，麥當勞APP加碼推出「隱藏優惠券」，即日起至3月3日，單點薯餅、OREO冰炫風、中杯冰檸檬風味紅茶通通「買1送1」，每張券限兌換一次，其中冰炫風、檸檬紅茶不適用於得來速，可至門市櫃台或自助點餐機兌換。