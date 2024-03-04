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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍籲道歉沒低頭！管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

▲▼內政委員會 管碧玲 高金素梅 柯建銘 傅崑萁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海委會主委管碧玲應邀赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

大陸「三無船舶」越界事件爭議未解，海委會主委管碧玲今（4日）上午應邀赴立法院內政委員會進行專題報告，在無黨籍召委高金素梅要求下，完成3分鐘專報。管強調「這是一個三無船舶越界與海巡署執法案件」，海巡已對亡者的死亡表達歉意，我方願意在完成司法程序後，尊重家屬、所有權人的利益。然而高金聞言酸說，這些內容在6頁（應為8頁）書面報告都講了。

立法院內政委員會今天邀請海委會、陸委會、國防部就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。不過，上午9點開會時，朝野立委為程序問題爭論不休，僵持超過20分鐘，國民黨立委主張管碧玲應為擅改專報名稱道歉，民進黨立委則緩頰改名稱已有前例。

▲▼內政委員會 管碧玲 高金素梅 柯建銘 傅崑萁。（圖／記者屠惠剛攝）

而管碧玲直到9點34分，才終於站上備詢台進行專報。由於登台發言時間只有3分鐘，她開頭即表示，有關於「發現陸船越界、陸船翻覆救援」以及海委會如何配合現地調查的部分，請立委們參閱書面資料。

管碧玲說，她在第一時間指示海巡署應該安頓亡靈、設立牌位及靈堂予以祭拜，所有的人道關懷，盡一切努力在進行，啟動溝通以後，亦透過各種方式配合家屬的要求，非常迅速就讓兩位生還者回國；啟動協商的過程，海巡署持續以最大的誠意，提供具體撫慰的方案，希望給予家屬最實質的保障，儘速完成善後工作。

管碧玲也定義此事事件說，「這是一個三無船舶越界與海巡署執法案件」，海巡署事後受到許多誤解及扭曲。她聲明，第ㄧ，「我們是民主法治的國家」，自事發之日起與後續協商，我方堅持事故真相必須依我國獨立、公正、客觀的司法機關完成調查，也會依照調查結果釐清責任，絕對勿枉勿縱。

管碧玲說，第二，「我們期待優先照顧家屬、人道關懷」，願意在調查結果公布前，給予家屬實質的慰問，展現我方對於本案的最大誠意，司法機關未調查完成之前，海巡署針對未進行蒐證的錄影，以致事發經過無法在第一時間呈現，造成家屬無法即時了解真相，深受煎熬，除了海委會副主委周美伍於記者會公開道歉，也在對亡靈者上香時，對亡者的死亡表達歉意。

管碧玲表示，對於死者的遺體、船隻的發還，我方願意在完成司法程序後，行政部門尊重家屬、所有權人的利益。不過，管碧玲言及至此時，發言時間已超過3分鐘，因此高金素梅出聲打斷說，「謝謝主委，您剛剛所提到的這些，在我們的報告裡面都有看到」。

管碧玲說，期待所有的善意能夠被珍惜，讓金廈水域恢復原有的寧靜，海巡兩岸共同執法的部分，這個善的橋樑，不能在這個取締的案件發生之後被摧毀。但高金素梅諷刺說，這些內容在6頁（應為8頁）專報都看到了，管所言在書面報告裡面也說了。

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