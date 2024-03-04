台婚攝「狂拍泰國路人」毒舌嘴爆！連男廁尿尿都拍　全場炸鍋

▲攝影師狂對路人品頭論足。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在IG看到，某位小有知名度的職業婚禮攝影師，之前到泰國時竟狂拍路人，同時不斷發限動開嘲諷，連男廁都不放過，儘管是多年前的照片，至今仍公開放在社群平台上，讓她不以為然，直呼「完全不懂這樣的幽默在哪裡？」而眾人看完也炸鍋，洗版怒喊「無法接受品頭論足別人身材樣貌的人」、「給我燒起來」。

女網友昨在Dcard傻眼表示，「看到網友討論某位具有一定追蹤數量的職業婚禮攝影師，好奇也去他的IG看了討論內容，然後發現...攝影師出國後，竟拿著吃飯工具對著素不相識的路人，拍攝一張又一張讓人不懂且充滿惡意的照片，而且即便知道自己言論不妥，卻還自以為幽默地繼續進行。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女網友傻眼發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO不禁怒道，雖然拍攝時間已是幾年前，但他還持續放在公開平台，讓人有機會點擊閱覽，意味著他真的不覺得自己的行為有什麼問題，「看到不分男女老少，都要被他擅自拍攝後賦予難笑的註解，再放上網路讓網友一同發笑，就真的覺得......。」

只見該名攝影師在限動放上各式各樣的路人，接著用自以為幽默的語氣嘲諷，像是「人一出國作風都會變大膽，例如妹妹的穿搭，雖然我覺得她可能跟我一樣吃太飽」、「原來泰國人的雙下巴跟我們一樣猖狂」、「竟然巧遇惡劣版蔡健雅欸」、「還有疑似織女的角色」、「她們雙姝穿得滿安全，把螢光交通錐穿上身了」。

▲▼自以為幽默的毒舌評論。（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，他還拍下一位外國阿伯的側影，並將對方的胸部圈起，驚呼「為什麼只有右邊ㄋㄟㄋㄟ流汗」；更離譜的是，連路人在男廁小便的畫面都PO上網。

此舉點燃大票網友的怒火，紛紛回應「我就問，哪裡幽默？惡意滿滿且完全不尊重別人」、「如果是我這樣被拍，而且還發上網評頭論足，真的會覺得很不舒服而且有陰影欸，完全無法接受」、「最可怕的是，如果說是89發文就算了，居然還是一個職業婚禮攝影師發的歧視文，麻煩公開帳號讓我廣大的親友避雷好嗎？噁爛到爆...拜託當場給我從業界蒸發」、「這些行為完全突顯這個人水準，好丟臉」、「我以為當攝影師更應該了解拍攝他人的界線，這樣好沒禮貌」、「取笑別人前，這個人先照一下鏡子吧」。